سپاه امام رضا (ع) خبر داد؛
دستگیری ۸ نفر مرتبط با موساد در خراسان رضوی
هشت نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در استان خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی در اطلاعیهای از کشف و انهدام تیم تروریستی وابسته به موساد در خراسان رضوی خبر داد و از جمله اقدامات این تیم را ارتباط و همکاری با گروهکهای تجزیهطلب برشمرده است.
این افراد که آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل این سرویس دریافت می کردند در جریان حوادث اخیر موسوم به دفاع مقدس ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حیاتی و حساس و همچنین اطلاعات مربوط به شخصیتهای برجسته نظامی برای افسران اطلاعاتی موساد کرده بودند.
بر اساس مستندات موجود عناصر دستگیرشده درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و نیز تخریب مراکز مهم در مشهد مقدس بودند که با اشراف کامل اطلاعاتی پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدند. همچنین از این شبکه مقادیری مواد اولیه جهت ساخت لانچر، بمب، مواد منفجره و تلههای انفجاری کشف و ضبط شد.