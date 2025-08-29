خروج ایران از NPT ،راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه

به گزارش ایلنا، آیت الله نورمفیدی امروز در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به کارشکنی‌های مکرر آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال تعهدات برجامی خود گفت: با خروج ایران از NPT و پروتکل الحاقی آن، طرف مقابل حساب کار خود را خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: چشم و گوش این سه کشور به آمریکاست و در دیدار اخیرشان مثل برده مقابل ترامپ نشسته بودند.

آیت الله نورمفیدی افزود: ابتدا آمریکا و سپس سه کشور اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند نه ایران.

آیت الله نورمفیدی همچنین با اشاره به نامگذاری ولادت حضرت زینب (س) به روز پرستار نیز گفت: کار پرستاری، کار سخت و مشکلی است، اینکه انسان همیشه با یک بیمار و نیازمندی که درد دارد مواجه باشد، خود انسان را ناراحت می‌کند، اما خدمت به نیازمندانی که بر روی تخت بیمارستان هستند کار پر ثوابی است.

وی افزود: عنایت و توجه به پرستاران هم مورد درخواست است و مورد تذکر مقام معظم رهبری به پرستاران نیز بوده است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: تعرفه گذاری خدمت پرستاران، برطرف شدن کمبود پرستاران و تامین امنیت شغلی پرستاران از موارد و تذکرات مورد تاکید مقام معظم رهبری است که باید مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد تا مشکل پرستاران هم حل شود.

وی گفت: نامگذاری روز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار از امتیازات پرستاران است که در بیمارستان‌ها به بیماران خدمت می‌کنند.