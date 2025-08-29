اقدام سه کشور اروپایی علیه ایران برای فعال شدن مکانسیم ماشه اقدامی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت، در مصلی امام خمینی (ره)، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز ولایت امام عصر (عج)، گفت: یکی از مصادیق تقوا حفاظت از سرمایه‌ها است. مؤمنین در دو ماه [محرم و صفر] عرض ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله علیه السلام، اکنون سرمایه نورانی عظیمی را در اختیار دارند که بخش اعظمی از آن به دلیل راهپیمایی اربعین است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه خداوند متعال شناسه هویتی امت اسلامی را با بندگی جمعی معرفی می‌کند و در آیه پایانی سوره مبارکه فتح، سیمای پرفروغ امت اسلامی معرفی شده است، گفت: مساله برخورد با کفار و مهرورزی با امت اسلامی در این سوره مطرح می‌شود، به نحوی که امت اسلامی در رکوع، سجود و حرکت در نماز جمعه شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین مسجد می شود پایگاه رحمت و اخوت. مسجد هم سنگر مقاومت است هم نماد سخت تمدن اسلامی. مسجد است که وجه نرم تمدن اسلامی هم با او محقق می شود یعنی تولید سبک زندگی اسلامی و ترویج و تثبیت آن.

وی ادامه داد: مسجد یک بنا در میان بناها نیست و حتی یک محیط برای برگزاری نماز نیست مسجد مقر اصلی ولایت الهی در جامعه است و کارویژه مسجد در پرتوی یاد خدا و ذکر حق و رکوع و سجده جمعی سازمان دهی اجتماعی مومنان است که خداوند متعال آن را بسیار دوست دارد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: مرکز تربیت اصلی مومن مجاهد تراز مسجد است. ما در تاریخ معاصرمان اعجاز مسجد را تجربه کرده ایم در انقلاب اسلامی که برخاسته از مساجد بود و در دفاع مقدس و در مقابله با فتنه ها ما طعم شیرین زیست مسجدی و تربیت مسجدی و تعاون مسجدی را دیده ایم.

حاج علی اکبری گفت: اگرچه از دهه هفتاد باغفلتی که اتفاق افتاد به تدریج نقش مسجد کمرنگ شد که اگر مورد بی مهری خانه های خدا قرار نمی گرفتند ما حال و روز دیگری داشتیم امروز بعد از سال ها نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است و این بشارت بزرگی است هم مورد توجه هم نخبگان هم مسئولان و همه قرار گرفته است و همه فکر می کنند که باید دوباره به مسجد بازگردیم. این یک فرصت ممتازی است که امروز در دسترس ما است مخصوصا در این روزگار که ما در میانه یک جنگ ترکیبی تمام عیار قرار گرفته ایم لایه اصلی این جنگ ترکیبی نبرد هویتی است و دشمن درصدد استحاله هویتی ملت ما است و به این امید بسته است و به هویت دینی ما با شبهه سازی و شهوت انگیزی و هویت تاریخی ما را با تحریف هویت تاریخی ما و مخدوش کردن آثار و نمادها حمله کرده است وسنگر های اصلی مقاومت امت در برابر این جنگ خطرناک هویتی مسجد است ما با مسجد می توانیم از این هویت الهی و قدسی و ایرانی و ایمانی خودمان صیانت کنیم.

وی اقدام سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) علیه ایران برای فعال شدن مکانسیم ماشه را اقدامی خائنانه و غیرقانونی، دانست و گفت: این اقدام کاملا سیاسی و تحت فشار ایالات متحده آمریکا و لابی رژیم صهیونیستی است و این سه کشور به نیروهای نیابتی جریان صهیونی تبدیل شدند که برای آنها از روی استیصال عملگی می‌کنند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران ادامه داد: در واقع این سه کشور اروپایی جریان عملیات روانی دشمن را تکمیل می‌کنند. البته تصمیم آنها تبعاتی دارد و روند تعاملات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری ادامه‌داد: این تصمیم سه کشور اروپایی بیش از همیشه اروپا و غرب را به دلیل عدم عمل به تعهدات خود رسوا می‌کند؛ چرا که ایران به همه تعهدات خود حتی بیشتر(در برجام) عمل کرد. هرچند برای ایران عزیز ما اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. ولی مردم ایران جفای این سه کشور اروپایی را فراموش نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه ایران در مسیر طی شده تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داشته است، تصریح کرد: با وجود این تحریم‌ها، ایران هیچگاه نشکست و از تحریم‌ها فرصت ساخت. از طرفی شرایط ایران نسبت به زمانی که برجام تدوین شد، بسیار تغییر کرده و قدرت منطقه‌ای و نظامی ایران، جایگاه علمی، نفوذمنطقه‌ای، ارتباطات بین المللی ما در این زمان با گذشته قابل مقایسه نیست.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: این اقدام اروپایی‌ها التهاب زودگذر است و باید دولت و ملت در صحنه باشند و از سخنان و مصاحبه‌های دشمن شاد کن پرهیز شود. زیرا همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، طراحی دشمن بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه، چند صدایی و شکستن اتحاد است که باید نسبت به آن مراقبت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در چند روز اخیر ادامه داد: رهبر انقلاب درباره اتحاد مقدس سخنرانی کردند و پیش از این هم بارها به این موضوع تاکید فرمودند. چرا که فتح الفتوح ما در جنگ اخیر، انسجام مردم بود. همچنین رهبر معظم انقلاب از اهل قلم و همه ارکان کشور خواستند که این اتحاد مقدس را به عنوان توصیه قطعی حفظ کنند.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه اتحاد مقدس یک سرمایه خدادادی است که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از آن برخوردار بودیم، گفت: در این زمان رهبر معظم انقلاب خطاب به جامعه نمی‌گویند که متحد شوید، بلکه رهبر عزیز ما به امت اسلامی می‌فرمایند که این نعمت اتحاد را حفظ کنید.

حجت الاسلام حاج علی اکبری، اتحاد مقدس را مقدمه ظهور امام عصر(عج) دانست و گفت: به عبارتی قدسیت این اتحاد از این نظر است که هم در برابر جبهه کفر می‌ایستیم و هم شکل گیری ایران قوی را فراهم می‌کنیم.

وی، ایران را نه فقط یک جغرافیا بلکه یک تمدن برشمرد و ادامه‌داد: هویت ما در هم تنیده با اسلام ناب محمدی و همچنین زبان پارسی، هویت ایرانی و انقلاب اسلامی است که سبب شکل‌گیری ایران شده است تا برای جهانیان الگو شود.

خطیب موقت نمازجمعه تهران بر حفظ اتحاد مقدس به عنوان مساله مشترک مردم کشور تاکید کرد و گفت: البته باید به همه مسائل توجه کرد و مسئولان ارشد نقش زیرساختی در این زمینه دارند. بر همین اساس رفع تبعیض، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی در حل مسائل مردم، مهار تورم، بهبود معیشت مردم، پاسداری از هویت ایرانی، توزیع عادلانه بودجه از جمله این مسائل است که نخبگان در این راستا نقش مهمی دارند و باید در راستای خدمت به مردم به جای تخریب حرکت کنند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با تاکید بر اینکه باید نخبگان نقد سازنده و اصلاح گر ارائه دهند و تخریب‌گر نباشند، گفت: باید نخبگان شبهه ها را افشا کنند و رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند. به عبارتی جهاد تبیین و خودداری از پوشش افراطی، ایجاد فضای گفت و گو و نقد سازنده، تریبون دادن به صاحبان افکار مختلف برای مسائل مختلف کشور از وظایف رسانه‌ها است.

وی، حفظ اتحاد مقدس را وظیفه عموم مردم طبق فرمایش رهبری برشمرد و گفت: این موضوع هم هوشیاری شناختی لازم دارد، همه باید خود را سرباز در جنگ شناختی بدانیم، اخبار را از منابع موثق دریافت کنیم، به دام شایعه سازی دشمنان گرفتار نشویم و پیوندهای اجتماعی، خانواده و محله را به ویژه با استفاده از ظرفیت مساجد را تقویت کنیم

خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به هفته دولت و تبریک این ایام به اعضای هیات دولت گفت: این ایام را به ویژه به رئیس جمهور پرکار، پیگیر و پرتلاش آقای دکتر پزشکیان تبریک می‌گویم و ما آنچه از ایشان در این مدت دیدیم، صداقت، بی تکلف، مردمی بودن، بی قرار برای خدمت، توجه به عدالت آموزشی، توجه به مساجد به عنوان قلب محلات، مدیریت میدانی، روحیه وحدت طلبی، هماهنگی با قوای مسلح و اداره مناسب کشور به ویژه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلاش و اهتمام برای هماهنگی با رهبر انقلاب بوده که جای قدردانی دارد.

وی خطاب به خود و همه آنانی که صاحب تریبون هستند، ادامه داد: ما در ارتباط با کمک به دولت وظیفه مشترک داریم و نقد دلسوزانه و حمایت مدبرانه باید انجام شود تا امور به شایستگی پیش رود. از دولت هم توقع داریم با ابتکار، برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، حل ناترازی‌ها، مبارزه با گران فروشی‌ها، نظارت بر شرایط اقتصادی، با قوت بیشتری عمل کنند و درباره مشکلات با مردم صادقانه سخن بگویند و این ناترازی‌ها را ساماندهی و اطلاع رسانی کنند.

