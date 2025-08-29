خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت:

در سیاست‌گذاری‌ها با صاحبان فرایندها مشورت می‌کنیم

در سیاست‌گذاری‌ها با صاحبان فرایندها مشورت می‌کنیم
​سخنگوی دولت گفت: دولت در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با صاحبان فرایندها مشورت می‌کند و به توانمندی بخش خصوصی باور دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در نشست با فعالان اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: دولت‌های مدرن وظیفه تأمین زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارند و سایر امور باید توسط بخش خصوصی پیش برود. 

وی با اشاره به شرایط متفاوت اقتصادی کشور افزود: ایجاد زبان مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی ضروری است چراکه فهم مشترک می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. 

سخنگوی دولت همچنین از حمایت دولت از فعالیت بانوان در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبر داد و بیان کرد: این حمایت به‌صورت ویژه دنبال می‌شود. 

استاندار اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه سهم استان از تأمین مواد اولیه باید به ۵۰ درصد افزایش یابد، بیان کرد: واحدهای تولیدی اردبیل نیازمند تخصیص ۵۰۰میلیون دلار ارز تسهیلات است. 

مسعود امامی یگانه ادامه داد: برای جلوگیری از خروج سرمایه و پرداخت تسهیلات، باید اختیارات ویژه‌ای به بانک‌های عامل استان اردبیل داده شود و بانک‌های خصوصی و بیمه‌ها نیز منابع درآمدی را در خود استان صرف کنند. 

وی استمرار تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در استان اردبیل را برای جلوگیری از مشکلات بعدی ضروری دانست.

