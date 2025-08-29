خبرگزاری کار ایران
حضور وزرای اقتصاد و راه در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «راه و شهر سازی»، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و نیز اداری و استخدامی کشور در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش ایلنا، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد:

کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی برنامه‌ها و عملکرد تحق اهداف برنامه حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی حمل و نقل بین الملل (لجستیک) و نیز پاسخ به سوالات نمایندگان. دعوت از شهردار تهران برای استماع گزارش تحق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی پاک

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص بررسی روند اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصلات اقلام سلامت محور

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (با حضور نایب رئیس مجلس)

انتهای پیام/
