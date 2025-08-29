در گفت وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد
عراقچی: اقدام اروپا برای فعال سازی «اسنپ بک »پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیدهتر میکند
خانم «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده کمیسیون برجام با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه ایران به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا، همزمان با اقدام غیرموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عصر امروز خانم «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده کمیسیون برجام با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان تلفنی گفتگو کرد.
در این گفتگو، عراقچی با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی تصریح کرد که این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افزایش میدهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیدهتر میکند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی در قبال این عمل تحریکآمیز و ناشایست سه کشور اروپایی اتخاذ خواهد کرد.
در این تماس، خانم کالاس ضمن تاکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک، برای ایفای نقش در جهت تسهیل دیپلماسی و گفتگو اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین خواستار ادامه تماس و رایزنی طرفین بدین منظور شد.