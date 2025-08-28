خبرگزاری کار ایران
طباطبایی با اشاره به گفت‌وگوی امروز پزشکیان با سه فعال رسانه‌ای؛

گفت‌وگوی متفاوت رئیس جمهور با اقشار مختلف تکرار خواهد شد

​معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور با اشاره به گفت‌وگوی امروز رئیس‌جمهور پزشکیان با سه تن از فعالان رسانه‌ای نوشت: گفت‌وگوی متفاوت رئیس جمهور با اقشار مختلف با سلایق متنوع در دوره زمانی کوتاهی تکرار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور پزشکیان در گفت‌وگویی صریح با سه تن از فعالان رسانه به مناسبت هفته دولت، به سئوالات آنان پاسخ گفت و گزارشی از عملکرد یکساله خود به مردم داد. گفت‌وگوی متفاوت رئیس جمهور با اقشار مختلف با سلایق متنوع در دوره زمانی کوتاهی تکرار خواهد شد.

