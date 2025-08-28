به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور پزشکیان در گفت‌وگویی صریح با سه تن از فعالان رسانه به مناسبت هفته دولت، به سئوالات آنان پاسخ گفت و گزارشی از عملکرد یکساله خود به مردم داد. گفت‌وگوی متفاوت رئیس جمهور با اقشار مختلف با سلایق متنوع در دوره زمانی کوتاهی تکرار خواهد شد.

