قالیباف:
شبکه مساجد برای پای کار آوردن مردم، راهاندازی شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در طول جنگ ۱۲ روزه به دهان نتانیاهوی جنایتکار و دشمنان ایران زدند، انسجام را عامل اصلی بازدارندگی مقابل دشمن توصیف کرد و با تأکید بر اینکه از ظرفیت مردم صرفا نباید در زمان انتخابات استفاده کرد گفت: مسجد باید صدای مردم باشد و ما در مجلس به مساجد به عنوان حلقههای میانی در قانون برنامه هفتم توجه کردهایم.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش «روز جهانی مسجد» که به مناسبت پنجاهوششمین سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی با شعار «مسجد؛ محور وحدت، سنگر مقاومت» صبح امروز (پنجشنبه، ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) و با حضور ائمه جماعات مساجد سراسر کشور در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، با بیان اینکه یکی از وظایف ما مسئولان و روحانیون به عنوان نخبگان جامعه در مساجد این است که پیش از هر چیز درک صحیح و دقیقی از زمان و مکان خود داشته باشیم، گفت: ما باید بدانیم در کجا ایستادهایم و قدر جایگاه خود را به تمام معنا بفهمیم و تحلیل دقیقی از محیطی که در آن قرار داریم، در همه ابعاد داشته باشیم؛ اعم از محله، خانواده، استان، کشور، منطقه و بین الملل که در هم تنیده، پیچیده و اثرگذار است.
امروز همه کفر در برابر همه اسلام ایستاده است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه امام (ره) بی شک با احیای مجدد اسلام، عزت را به مسلمانان بازگرداند و ما توفیق حضور در این عصر را داریم گفت: با نگاهی به صدر اسلام میبینیم آن روزی که در جنگ احزاب همه کفر در مقابل همه اسلام قرار گرفت، یهودیان با توطئهای به میدان آمدند تا کار اسلام را یکسره کنند. امروز نیز در نقطهای ایستادهایم که همه کفر و همه اسلام یعنی همه حق و باطل به تمام معنا مقابل یکدیگر ایستادهاند؛ از این رو باید بدانیم کجاییم و وظیفه ما چیست.
جنگ شناختی امروز نباید با دوران دفاع مقدس مقایسه شود
وی با اشاره به اینکه نباید جنگ شناختی امروز را با جنگ دوران صدام و حزب بعث مقایسه کرد، اظهار کرد: عظمت دفاع مقدس قابل انکار نیست و اگر امروز رزمندگان ما در میدان هستند قطعا به برکت رزمندگان و شهدای آن دوره است، اما قیاس این دو دوره با یکدیگر مع الفارق است چرا که ابعاد، شیوه ها، نوع توطئه ها، پیچیدگیها و ... متفاوت است.
قالیباف با اشاره به اهداف دشمن از راه اندازی جنگ امروز، بیان کرد: وقتی بایدن بعد ۷ اکتبر به تل آویو آمد و نتانیاهوی کثیف را در آغوش گرفت، گفت "اگر تاکنون اسرائیل را تأسیس نکرده بودیم، امروز قطعا باید این کار را میکردیم. آن روز رژیم صهیونیستی از هم پاشیده بود". وزیر خارجه دولت بایدن به وزیر خارجه یکی از کشورهای عربی در همان ۱۰ روز ابتدایی بعد از عملیات ۷ اکتبر گفته بود که وقتی ما به تل آویو رسیدیم همه چیز و حتی نیروهای مسلح را سقوط کرده یافتیم و این ستاد ارتش آمریکا (سنتکام) بود که آنها را مدیریت میکرد.
همه امکانات نظامی آمریکا، ناتو، رژیم صهیونیستی و حتی برخی کشورهای منطقه مقابل ما صفآرایی کردهاند
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه باید بدانیم در جریان عملیاتهای وعده صادق ۱، ۲ و ۳ با چه کسانی جنگیدیم، گفت: امروز ایران اسلامی، فرهنگ اهل بیت (ع)، مکتب قرآن، اعتقاد به سنتهای الهی و ایمان است که ما را به مبارزه با دشمن فرا میخواند. امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و ناتو و حتی بخشی از امکانات کشورهای منطقه در مقابل ما قراردارند.
وی اضافه کرد: ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود به منطقه آمد و ۴ میلیارد دلار از کشورهای منطقه گرفت و سیستم پدافند هوایی تمام آنها را با هم یکپارچه کرد و امروز همه آن امکانات مستقیم و غیرمستقیم مقابل موشکهای ما صف کشیدهاند، همچنین پدافند آمریکا، ناتو و گنبد آهنین نیز در برابر ما صف آرایی کردهاند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه ما باید بدانیم در این جنگ مقابل چه کسانی ایستادهایم و به این ایستادگی افتخار کنیم، یادآور شد: امروز همه آزادیخواهان جهان، ایرانیان و مسلمانان با هر گرایش و مذهبی به ایران اسلامی و شیعه افتخار میکنند. بسیاری از این افراد از نخبگان ارزشمند و برجسته هستند. یکی از این افراد که در یکی از کشورهای عربی زندگی میکرد ملاقاتی با من در تهران داشت و به من گفت که در جریان این جنگ، افرادی پای کار آمدند که نسبت به ایران نگاه دیگری داشتند، اما بعد از این جنگ و عملکرد ایران، متحول شدند و به میدان آمدهاند، منبر میروند، مصاحبه میکنند و قلم میزنند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: از این رو باید باور کنیم که شرایط ویژه است چرا ما را با همه باورهای اسلامی خود و آمریکا و رژیم صهیونیستی را با همه باورهای باطل خود مقابل یکدیگر قرار داده است.
رژیم صهیونیستی نازیسم قرن ۲۱ است
وی در ادامه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچگاه مانند امروز تحت فشار نبوده، متذکر شد: این افراد بویی از انسانیت و شرف نبردهاند و از اسلامیت و انسانیت کینه دارند و واقعا نازیسم قرن ۲۱ هستند، از این رو شرایط امروز ویژه است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه با این تفاسیر امروز اتحاد و انسجام ما باید حول محور ولایت فقیه باشد و باید به موضوعات توجه کنیم، اظهار کرد: در عملیات وعده صادق ۲ با قدرت و تأثیرگذاری بهتری عمل کرده و اکنون نیز نقطه ضعفهای خودمان و آنها را بعد از حجم عملیاتها کشف کردهایم.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه روزهای اول حجم آتش زیادی داشتیم، اما بعد از آن با استفاده از تجربه عملیاتهای وعده صادق ۱ و ۲ توانستیم موفق عمل کنیم، یادآور شد: باید بدانید که ما از زمان عملیات دشمن مطلع بودیم و همه فرماندهان ما در مرکز عملیاتهای خود حضور داشتند از این رو ما در شیوه عملیات آنها غافلگیر شدیم و نه زمانبندی عملیات. آنها آنقدر کثیف و خبیث هستند که در جنگ نیز از شیوه ترور استفاده میکنند.
قالیباف با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس که در حال جنگ با صدام بودیم، حضرت آقا به عنوان نماینده حضرت امام (ره) به میدان جنگ آمدند تاکید کرد: در جنگ اخیر نیز باز هم ایشان را در قرارگاه فرماندهی دیدم که مجدد خودشان فرماندهان را جایگزین و برنامهها را بررسی کردند و خودشان پای کار بودند.
متولدین دهههای ۶۰ و ۷۰ شجاعانهتر و مدبرانهتر از رزمندگان دوران دفاع مقدس جنگیدند
رئیس مجلس با یاد شهیدان سلیمانی، حاجی زاده و رشید، گفت: شهادت میدهم که متولدین دهههای ۶۰ و ۷۰ پای قبضههای موشکی از رزمندگان عملیاتهای دفاع مقدس شجاعانهتر و مدبرانهتر جنگیدند و پای کار بودند.
همه مسئولان باید به دنبال ایران قوی برای جنگی باشیم که ممکن است رخ بدهد
وی ادامه داد: اینکه ممکن است مجددا جنگی رخ دهد یا خیر شاید سؤال بسیاری از شما باشد؛ یک مؤمن انقلابی باید همیشه آماده دفاع باشد؛ چند سال است که حضرت آقا از ایران قوی میگویند لذا ما باید همواره آماده باشیم.
قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: بله ممکن است جنگ رخ بدهد که باید برای آن قوی شویم. بخشی از این قوی شدن دست ما مسئولان از جمله رؤسای قوا، نیروهای مسلح، دولت، مجلس و قوه قضائیه به ویژه در حوزه معیشت و مسکن است که تاکنون کارنامه قابل قبولی نداشتهایم. این مسائل کاملا قابل حل است، اما اشکال ما در مسیرهای مدیریتی است که طی کردهایم. ما نیازمند تحولات در همه ابعاد هستیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تأکید کرد: به عنوان رئیس یک قوه میگویم که امروز نسبت به همه دورانی که در آن قرار داشتهام، هماهنگترین دوره را میان سران قوا را داریم، اما برخی افراد مباحثی را دنبال میکنند که آب به آسیاب دشمن ریختن است درحالی که اساس کار ما باید انسجامی باشد که حرف ولی فقیه ماست.
دشمن صهیونیستی از بههم خوردن انسجام در کشور مطمئن شود، مجددا حمله میکند/ مردم ایران در دهان نتانیاهو زدند
قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه حضرت آقا فرمودند ممکن است اطلاعات برخی از افرادی که تریبون دارند، دقیق نباشد، اظهار کرد: وقتی صحبتهای آقا را بی واسطه میشنویم نباید آنها را به گونه دیگری تحلیل کنیم.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: البته دشمن صهیونیستی و سگ هار منطقه همان دشمنی است که اگر ضعف پدافندی خود را برطرف کرده و اطمینان پیدا کند، میتواند آتش ما را متوقف کند و آمریکا حمایت تام از او میکند و بداند که توانسته انسجام ما را در جامعه از بین ببرد، مجددا حمله میکند.
وی افزود: در طول جنگ اخیر، نتانیاهوی جنایتکار ویدئویی منتشر و خطاب به ایرانیان اعلام کرد ما کار خود را انجام دادهایم و اکنون نوبت شما مردم ایران است که به میدان بیایید، اما مردم عزیز ایران به دهان او زدند.
قدرت ما به قلب مردم است
وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه اگر صهیونیستها مطمئن باشند میتوانند شرایط کشور ما را به هم بریزند لحظهای در حمله مجدد به ما تردید نخواهند کرد لذا حفظ انسجام و یکپارچگی اساس کار ماست، عنوان کرد: قدرت ما به موشکها و پدافندمان نیست بلکه به قلب مردم است که اگر با ما باشد و برای ایران و اسلام بتپد، موشکها نیز پرقدرتتر و اثربخشتر خواهند بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما برای قوی بودن دو وظیفه داریم، گفت: بخشی از آن بر عهده ما مسئولان است؛ ما ضعفهای مدیریتی داریم که باید آنها را برطرف کنیم که با انسجام و تلاش در حال برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت هستیم.
متأسفانه مردم را از اداره کشور حذف کردهایم/ دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان امام و امت است
قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که مدیر اگر مدیر باشد اختیار و اعتبار را جذب میکند، اذعان کرد: ما باید کشور را با مردم اداره کنیم، اما متأسفانه آنها را از اداره کشور حذف کردهایم و این اشکال ماست. ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و بخشی از آن خصولتی است و دهها میلیارد دلار در سال هدر میدهیم که همه اشکال کار ماست، اما با همه وجود حل آن را پیگیری میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه وظیفه بعدی به عنوان افراد انقلابی، پای کار آوردن مردم است، گفت: اگر زمان انتخابات هر حرف سیاسی و جناحی داشتیم اکنون باید آن را کنار بگذاریم و همه باید حول محور ولی فقیه بایستیم و اجازه ندهیم اختلاف ایجاد شود. مهمترین کاری که دشمن امروز انجام میدهد این است که رابطه میان امام و امت را قطع کند و میان آنها شکاف ایجاد کند لذا ما باید آن را محکم حفظ کنیم.
انقلاب یعنی مسجد/ از ظرفیت مردم صرفا نباید در زمان انتخابات استفاده کرد
وی در ادامه با تأکید بر اینکه انقلاب همین مسجد است و شما باید در این میدان باشید، عنوان کرد: همه شما اقدامات مرا در هر حوزهای بودهام دیدید، زمانی که ناجا بودم سامانه ۱۱۰ را راه اندازی کردیم و از این طریق از ظرفیت مردم برای برقراری امنیت خود آنها استفاده کردیم تا صرفا از ظرفیت نیروهای نظامی استفاده نشود که ممکن بود آسیبهای بیشتری داشته باشد از آن به بعد بود که ۶۰ میلیون نفر نیروی پلیس شدند و هر اتفاقی را خودشان گزارش میدادند و این همان مردمی سازی است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه استفاده از مردم صرفا نباید محدود به زمان انتخابات شود، بلکه باید در اداره امور کشور و مباحث اقتصادی نیز حضور داشته باشند، ابراز کرد: اینکه میگوییم مردم در اداره امور باشند صرفا برای دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیست بلکه از قبل برای آن برنامه داشتیم و اصل آن در برنامه هفتم آمده است که حتی به پیش از دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی و به اندیشکدهها و جوانان متخصصی باز میگردد که آن را دنبال میکردند.
مساجد به عنوان حلقههای میانی در قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است/ تفکر مسجدی، تفکر انقلاب است
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به اهمیتی که به حلقههای میانی و گروههای جهادی در جریان تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت داده شده، عنوان کرد: مساجد نیز جزء آنها محسوب میشوند. از گذشته معتقد بودم ما باید کشور را با پنج «میم» اداره کنیم؛ مسجد، منزل، محله، مدرسه و مجازی که همه این ۵ حوزه باید با تفکر مسجدی اداره شود و این تفکر مسجدی است که تفکر انقلاب است.
مساجد محل ارتقای فرهنگ هستند/ مسجد باید صدای مردم باشد
قالیباف با تأکید بر اینکه مسجد ما باید مسجد تراز باشد، گفت: من به عنوان نماینده مجلس خود را مکلف به انجام وظایفم میدانم، اما بسیاری از مشکلات حتی ناترازی انرژی و سوخت را میتوان با استفاده از ظرفیت مساجد حل کرد. صرفه جویی یکی از این راهکارهاست که فرهنگ مردم باید برای آن ارتقا یابد و محل این ارتقای فرهنگ نیز مساجد است.
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه مساجد باید محل حضور و صدای مردم با هر سلیقه، میزان دینداری باشد، عنوان کرد: برخی مساجد در حوزه پیگیری آسیبهای اجتماعی بسیار فعال هستند تا کار را پیش ببرند. شما باید مطالبه گری کرده و به ما منعکس کنید که ما پاسخگو خواهیم بود. مسجد باید صدای مردم باشد و اگر این اتفاق افتاد، دیگر شاهد اتفاقات ناگوار گذشته نخواهیم بود.
کشور نیازمند ایجاد قرارگاه مسجدی است
وی با اشاره به اینکه اعتبارات کشور کم نیست، اما متأسفانه در جای نادرست استفاده میشود، گفت: ما قطعا باید یک قرارگاه مسجدی ایجاد کنیم تا پای همه مردم به مسجد باز شود. مشکلات صرفا با نامه نگاری حل نمیشود. همه چیز باید ساماندهی و سامانهای شود.
وی در ادامه افزود: کار در مسجد باید با محوریت امام جماعت باشد و زعمای مردم باید در مسجد حضور داشته باشند و امور مختلف از همین مسیر پیگیری شود، مثلا اگر شما به عنوان ائمه جماعات تأیید کردید یارانه کسی قطع نشود، سیستم باید آن را بپذیرد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه تمام این موضوعات بر اساس قوانین برنامه هفتم است، گفت: حلقههای میانی یعنی رابطهای مستقیم مردم با شبکه دولت در محلات که جز در بچههای مسجدی و جهادی جای دیگری نیست.
هویتبخشی به مساجد، وظیفه مسئولان است
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: آن زمان افرادی به جبهه میآمدند که ممکن بود نماز یومیه هم نخوانند، اما وقتی پای کار آمدند نمازشبخوان هم شدند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید همه افراد محله را پای کار مساجد بیاوریم و نباید استثنا قائل شویم افزود: نگویید این کار شدنی نیست. اگر قصد دارید با رژیم صهیونیستی مبارزه کنید باید بدانید که اصل مبارزه این است. امام (ره) فرمودند از فانتومها نترسید، اما از خالی بودن مساجد بترسید و همین تذکر، مسئله امروز ماست که باید به آن توجه کنیم.
وی افزود: ما به عنوان مسئولان مکلف هستیم که هویت را به مسجد بدهیم. از شما خواهش میکنم مساجد را صرفا برای نماز باز نکنید.
شبکه مساجد برای پای کار آوردن مردم، راهاندازی شود
دکتر قالیباف در ادامه تصریح کرد: به عنوان یک نمازگزار و کسی که از زمان مدرسه مکبر بودهام، میگویم که من شاگرد امثال شما در مسجد هستم. قوی بودن یعنی صدای مردم باشید و شبکه مساجد را راه اندازی کنید تا هر کسی حتی اگر خطاکار هم هست با تحولی که در او ایجاد میشود، به سمت مسجد بیاید.
رئیس دستگاه تقنینی کشور در پایان با تأکید بر اینکه مدیران کل استانها و ائمه جمعه باید بعد از نماز در مسجد بمانند و مشکلات مردم را برطرف کنند، خاطرنشان ساخت: نیروهای مسلح شجاعانه و ایثارگرانه پای قبضههای موشکها رفتند و اجازه ندادند نقشههای دشمن عملیاتی شود، ما و شما نیز باید ادامه دهنده راه آنها باشیم، انشاءالله