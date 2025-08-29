اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی گفت: واقعیت این است که ما در چارچوب برجام و در چارچوب قانون NPT همیشه حرکت کردیم و در این چارچوب‌ها تصمیم گرفتیم و آگاهانه هم تصمیم گرفتیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در برجام کاملاً و توافقی که بین دو طرف شده به تعهدات خود عمل کردیم، اما باید بگوییم که بلعکس طرف آمریکایی و کشورهای اروپایی به هیچ وجه به تعهدات خودشان نه تنها عمل نکردند بلکه رئیس‌جمهور آمریکا در آن چهار سال اول حتی توافق را پاره کرد و گفت این را هم قبول ندارم.

وی تاکید کرد: رفتارها این‌ها دقیقاً نشان‌دهنده این است که فقط منافع خودشان را می‌خواهند و اِلا قوانینی که خودشان نوشتند و تصویب کردند را زیر پا گذاشتند.

کوثری تاکید کرد: ایران به تعهدات خود عمل کرده است، حالا می‌آیند صحبت از «اسنپ بک» یا مکانیسم ماشه می‌کنند که از نظر قانونی اصلاً به هیچ وجه معنایی ندارد. اما اینکه بخواهند به زور و خلاف قانون عمل کنند و بگویند که ما تحریم‌ها را از طریق شورای امنیت افزایش می‌دهیم، هر چه تحریم بوده و نبوده و حتی بیش از آن چیزی که بوده، عمل کرده‌اند و اگر می‌خواهند بترسانند که بگویند اثر اقتصادی دارد، اثر اقتصادی آنچنانی ندارد.

وی ادامه داد: اینکه بخواهند فراتر از این بروند و خود را بالاتر از قانون قرار دهند، باید کشورهای چین و روسیه و ایران، در مقابل این مسئله تصمیم قطعی بگیرند و تعیین تکلیف شود و باید جلوی اینهایی که می‌خواهند خود را فراتر از قانون بدانند، بایستند و قطعاً اینطور هم خواهد شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: دنیا باید بداند که این‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند.در صورتی که باید به قانونی که خودشان توافق کردند و امضا کردند، عمل می‌کردند، اما زیر بار امضای‌شان نرفتند. بنابراین، ما قطعاً و یقیناً تصمیم قاطعی خواهیم گرفت و هیچ کوتاه نخواهیم آمد، چراکه آنها خلاف قانون عمل کردند و این برای ما دقیقاً روشن است و هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

وی درباره این‌که وزارت خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرده است‌ «این تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد. این تشدید تحریک‌آمیز و غیرضروری با پاسخ‌های مقتضی همراه خواهد بود» پاسخ ایران چه خواهد، بود گفت: ایران پاسخش قاطع خواهد بود، ما در کمیسیون امنیت ملی در این رابطه هم با وزارت امور خارجه و هم شورای عالی امنیت ملی جلساتی داشتیم، مخصوصاً با وزیر امور خارجه و ان‌شاءالله پاسخ قطعی داده خواهد شد.

انتهای پیام/