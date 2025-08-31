محسن بیگلری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت رئیس‌جمهور درخصوص بودجه بعضی از نهادها و بنیادها که به جای پرداخت بودجه به این بنیادها و نهادها این بودجه به مردم و برای توسعه کشور داده شود، گفت: باید این را از دولتی‌ها پرسید؛ چراکه دولت بودجه را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس کار چکش‌کاری را روی بودجه انجام می‌دهد.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ۱۰ درصد از بودجه به آموزش و پرورش یا ۱۵ درصد به بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد. این دولت که بودجه را پیشنهاد می‌دهد و مجلس که نمی‌تواند به دولت بگوید بودجه را ۵۰ درصد اضافه کند یا کاهش دهد.

وی ادامه داد: من بارها و بارها درباره نقش مجلس درخصوص بودجه گفته‌ام که در حد چکش‌کاری کار انجام می‌دهد و هرکسی هم بگوید کار مجلس بیشتر از این است، من می‌گویم واقعی نیست.

بیگلری با بیان اینکه اختیار بودجه در دست دولت است، عنوان کرد: دولت بخواهد می‌تواند بودجه‌ای را قطع یا اضافه کند.

این نماینده مجلس درباره این‌که نمایندگان در سنوات گذشته هم بارها این مسئله را عنوان کرده‌اند که یک سری نهادها و بنیادها در ردیف بودجه قرار دارند که گزارشی از عملکرد خودشان نمی‌دهند و خروجی ندارد، آیا دولت می‌تواند در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف بودجه این نهادها و بنیادها را بدهد و مجلس هم به دولت در این زمینه کمک کند، گفت: بله، این دست دولت است، می‌تواند یک بودجه را افزایش و یا کاهش دهد یا ردیف ایجاد کند.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: می‌گویند رئیس جمهور بودجه را تحویل مجلس داد؛ یعنی چه؟ یعنی دولت بودجه را تهیه کرده است؛ این به آن معنی است که همه چیز دست دولت است اگر بخواهد می‌تواند چیزی را کسر یا اضافه کند. دولت می‌آید ارزیابی می‌کند فلان دستگاه کار می‌کند یا خیر. فلان دستگاه بودجه درست حسابی می‌گیرد یا با توجه به حقش بودجه دریافت می‌کند یا کمتر. دولت همه این‌‌ها را می‌تواند ارزیابی کند.

وی درباره این‌که اگر بودجه برخی از بنیادها و نهادها قطع شود، آیا چالشی برای مجلس و دولت به وجود نمی‌آورند، گفت: قطعا هر جایی که بودجه‌اش کم شود یک داد و بیدادی می‌کند و این طبیعی است. به عنوان مثال یک جایی ۲ هزار میلیارد تومان امسال بودجه داشته است و سال آینده می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان، قطعاً داد و هواری بلند می‌شود، ولی دولت موقعی که قطع می‌کند اگر با حساب و کتاب این کار را انجام دهد، می‌تواند بگوید شما کارت را درست انجام ندادید.

بیگلری گفت: امیدوارم دولت این را کار را بکند و آقای پزشکیان یک بار برای همیشه بیایید تکلیف را روشن کند، بودجه جاهایی که کار درست انجام نمی‌دهند و موازی‌کاری می‌کنند و جاهایی که رانتی وجود دارد و بودجه الکی می‌گیرند، حذفش کنند.

