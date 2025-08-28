خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی آزاد پزشکیان با سه تن از فعالان سیاسی-رسانه‌ای

​رئیس جمهور در نشستی با چند فعال سیاسی - رسانه ای درباره مهمترین مسائل روز با آن ها گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی با محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی، گفت‌وگویی مشروح درباره مهمترین مسائل روز و نیز ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم با آن ها داشت.

وی در این نشست که به ابتکار معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور برگزار شد، به سوالات متعدد این ۳ فعال سیاسی-رسانه‌ای درباره مسائل مختلف پاسخ داد.

