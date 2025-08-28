به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی با محمدعلی ابطحی، عبدالله گنجی و علیرضا معزی، گفت‌وگویی مشروح درباره مهمترین مسائل روز و نیز ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم با آن ها داشت.