وزیر کشور:
تمام رفتارهای مدیریت شهری، با ثبات و پیشبینیپذیر باشد
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی به مناسبت هفته دولت و در مراسم افتتاح مجتمع تجاری اراک، با اشاره به بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال پروژههای شهرداری اراک عنوان کرد: با همت جمعی روند رو به رشد خوبی در استان مرکزی به ویژه اراک رقم خورده است.
وزیر کشور اظهار کرد: اولویت اصلی باید حفظ سلامت مردم باشد، باتوجه به آلودگی هوای اراک باید مجموعه اقدامات به سمت کاهش آلودگی هوا پیش رود که مجموع برنامهها نشان میدهد رویکرد خوبی در استان وجود دارد و جهت گیری درستی شده است.
مومنی گفت: پارکینگهای لازم در مجموعه تجاری آفتاب پیشبینی شده است. در واقع موضوع پدافند غیر عامل و حمل و نقل در این مرکز مورد توجه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: رویکرد دولت چهاردهم و وزارت کشور به ویژه مدیریت شهری آسان کردن زندگی مردم و کم کردن مقررات دست و پا گیر است. نگاه به مردم باید آرامش در زندگی شهری باشد و باید توجه داشت که تغییر مستمر آیین نامهها و قوانین آزار دهنده است.
وزیر کشور تاکید کرد: تمام رفتارهای مدیریت شهری باید با ثبات و پیشبینی پذیر باشد، ثبات یکی از لازمههای اولیه در زندگی مردم است و باید مردم را ارباب خود در نظر گرفت شهر اداره یا محل کار نیست و مردم پرسنل این اداره نیستند که هر روز شاهد تغییرات تصمیم گیری باشند.
مومنی گفت: مردم اعضای شورا شهر، شهرداری، وزیر و دیگر مسئولان را مستقیم و غیر مستقیم انتخاب کردهاند و برای ایجاد فرصت برابر باید زمینه را ایجاد کرده و رویکرد اصلی در تمام امور باید مردم محوری باشد.
در ادامه، مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی یادآور شد: ۴۰ مگاوات تولید برق از انرژی خورشیدی امروز در استان افتتاح شد که در مجموع ۲۱۶ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در استان تولید میشود.
زندیهوکیلی بیان کرد: ۹۸۸ پروژه در هفته دولت استان مرکزی افتتاح یا به بهرهبرداری رسید که اعتبار این پروژهها ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است.
وی عنوان کرد: شهرداری اراک ۲۱ پروژه در هفته دولت برای بهرهبرداری آماده کرده است که یکی از این پروژهها مجتمع تجاری آفتاب است، این پروژه حدود ۱۰ سال در حال ساخت بود و مدت قابل توجهی به صورت زمین گودبرداری شده در مرکز شهر بود و بهرهبرداری از این پروژه خدمت ارزندهای به شهروندان است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولان و دستگاههای استان مرکزی وجود دارد و در راس استان نماینده ولی فقیه است که به عنوان پدر معنوی استان برای رونق و توسعه همراهی مناسبی دارند.
همچنین، علیرضا محمودی، شهردار اراک نیز گفت: دره گردشگری گردو مکان سنتی قدیمی و هویت فرهنگی برای شهروندان اراک دارد و تلاش شده که طرح مناسب برای این منطقه تعریف شود.
محمودی بیان کرد: پروژههای اراک برای خدمترسانی بهتر به مردم تعریف شده است که رفاه مورد نیاز مردم محقق شود و این تلاش را همچنان باید ادامه داد.
علیاصغر غفاری، رئیس شورای اسلامی شهر اراک هم گفت: شورای ششم میراثدار پروژههای چندین ساله نیمه تمام بود و برخی از آنها مثل همین مجتمع آفتاب در اولویت قرار گرفت.
غفاری بیان کرد: سهم اراک از اعتبارات دولتی با وجود اینکه سومین استان پرتردد کشور است کم و محدود است.
وی کفت: اراک جزو شهرهای آلوده از نظر آلودگی هوا است و اولین شهری است که برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در کشور شروع کرد و نیاز است در این خصوص حمایت شود.