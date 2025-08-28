۴۸ مدیر سطح بالای دولت از نمایندگان ادوار هستند

‎وی با تشریح اقدامات مرکز امور نمایندگان گفت: این مرکز از سال ۱۳۹۵ با هدف اولیه رسیدگی به امور نمایندگان ادوار تشکیل شد که اخیرا اداره امور نمایندگان فعلی نیز به آن اضافه شده است.

‎وی با بیان اینکه‎ «باید از ظرفیت کارگزاران کشور استفاده کرد»، اظهار کرد: بهره‌گیری از تجارب آن‌ها ضروری است اما از ظرفیت این سرمایه انسانی در کشور استفاده نمی‌شود.

‎رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس اضافه کرد: نمی‌توان گفت که ناترازی تقصیر دولت و مجلس فعلی است بلکه اشکالاتی که از سال‌ها قبل بوده، وضعیت را به ناترازی کنونی کشانده است لذا باید برای حل مشکلات از کارگزارنی همچون نمایندگان سابق نیز استفاده کرد تا از طریق کانون‌های مشورتی به مسئولان و نمایندگان فعلی مجلس کمک کرد.

‎وی با بیان اینکه «از پتانسیل نمایندگان ادوار در این مرکز استفاده می‌شود»، گفت: با توجه به حجم زیاد قوانین، می‌توان از ظرفیت نمایندگان ادوار برای تنقیح قوانین نیز بهره گرفت.

‎وی با بیان اینکه « ۴۸ نفر از مدیران سطح بالای دولت آقای پزشکیان از نمایندگان ادوار هستند»، مطرح کرد: لازم است که از نمایندگان دارای تجربه در حوزه‌های مختلف برای حل مشکلات کشور همچون بحث ناترازی استفاده کرد. نمونه آن نمایندگانی است که در تصویب برنامه‌های توسعه نقش داشته‌اند اما متاسفانه استفاده از نیروی انسانی مجرب‌ در کشور ضعیف است. در حالی که تجاربی‌ که ما در مجلس‌ به دست می‌اوریم پای مردم‌ حساب می‌شود.

‎رحیمی مظفری با اشاره به وجود ۱۴۰۰ نماینده ادوار، گفت: مهم‌ترین کار مرکز این است که داده ها و اطلاعات قوی از نمایندگان ادوار داشته باشد تا براساس پتانسیل آن‌ها از ظرفیتشان استفاده کرد.

‎وی با اشاره به ظرفیت نمایندگان ادوار و مسئولیت برخی از آن‌ها در ارکان دولتی، گفت: مرکز امور نمایندگان ضمن جمع‌آوری اطلاعات، در ۹ محور کار می‌کند که از جمله آن مشاوره است.

‎ وی با تشریح عملکرد مرکز امور نمایندگان در ۶ ماه اخیر، گفت: اصل کار ما در مرکز این است که تمام نمایندگان ادوار با هر تفکر سیاسی و جناحی می‌توانند پاسخگوی عملکرد گذشته خود بوده و می‌توانند به کشور کمک کنند.