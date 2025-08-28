اگر به دنبال اسنپ بک بروند تعامل با آژانس مفهومی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در گفت‌‌وگویی تصریح کرد: اروپایی‌ها به مدت هفت سال است که توافق هسته‌ای (برجام) را اجرا نمی‌کنند. هرچند با کمال پررویی ادعا می‌کنند که ما به اجرای آن ادامه می‌دهیم، اما ما از آن‌ها خواسته‌ایم که اگر واقعاً در حال اجرای برجام هستند، گزارشی به ما ارائه دهند که نشان دهد چه اقداماتی انجام داده‌اند. اطلاعاتی که ما داریم، نشان می‌دهد که اروپا نه تنها برجام را در طول ۷ سال گذشته اجرا نکرده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز وضع کرده است؛ آخرین این تحریم‌ها چند ماه پیش علیه کشتیرانی و صنعت هوایی بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، این موضوع را برای طرف‌های اروپایی و اتحادیه اروپا روشن کردیم که اگر بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند و به حسن نیت و تعاملاتی که جمهوری اسلامی ایران با توجه ویژه به حل و فصل دیپلماتیک این موضوع دارد، بی‌اعتنایی کنند، طبیعتاً ایران نیز واکنش لازم را نشان خواهد داد.

معاون وزیر خارجه تاکید کرد: اگر آن‌ها این نامه را به شورای امنیت ارسال کنند، جمهوری اسلامی ایران اقدام ویژه‌ای انجام خواهد داد و نامه هشدار ویژه‌‌ی خود را به شورای امنیت خواهد فرستاد. همچنین به آن‌ها اعلام کردیم که در صورت وقوع چنین اقدامی، مسیر تعاملی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده‌ایم، به‌طور کامل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و امکان متوقف شدن آن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این مسیر تعامل با آژانس دیگر مفهومی نخواهد داشت، به‌خصوص اگر آن‌ها به دنبال اسنپ بک بروند. ما این موضوع را نیز به آن‌ها گفتم که در صورت بروز چنین اتفاقی، اروپا خود را از عرصه دیپلماتیک و گفتگوها با ایران حذف خواهد کرد.

انتهای پیام/