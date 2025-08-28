خبرگزاری کار ایران
دیدار حجت‌الاسلام گلپایگانی و سرلشکر موسوی با خانواده‌های شهدای اقتدار

رئیس‌دفتر رهبر انقلاب اسلامی و رئیس ستادکل نیروهای مسلح با خانواده‌های شهدای اقتدار دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد گلپایگانی و سرلشکر سید عبدالرحیم رئیس ستادکل نیروهای مسلح با خانواده‌های شهدای اقتدار دیدار کردند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دیدار با خانواده شهید حاجی‌زاده گفت: سردار حاجی‌زاده در این تاریخ معاصر در موجودیت کشور و انقلاب اسلامی نقش دارد، در این جنگ ۱۲ روزه، اغلب بار سنگین مسئولیتی که موفق شدند رزمندگان انجام دهند حاصل تلاش‌ها و زحمات شهید حاجی‌زاده بود.

سرلشکر موسوی در حاشیه این دیدار در گفت‌وگویی تأکید کرد: ما که باقی ماندیم باید هم قدردان این عزیزان باشیم و هم با تمام وجود این راه را بدهیم.

وی افزود: باید پرچم عزت ایران و انقلاب اسلامی را که شهدا در دست نگه داشتند، باید ما نیز در اهتزاز نگه داریم.

