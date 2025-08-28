به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دکتر پزشکیان یکشنبه ۹شهریور به‌منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان‌ شانگهای و شانگهای پلاس که باحضور بیش از ۳۰ کشور برگزار می‌شود عازم چین است. پیگیری تحکیم و گسترش روابط دوجانبه و دیدار با رئیس‌جمهور شی جین پینگ و دیدارهای مهمی با رؤسای برخی از کشورهای حاضر در برنامه است.

انتهای پیام/