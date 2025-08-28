واکنش پسر رییسجمهور به توییت شریعتی
عضو دفتر رئیسجمهوری به توییت نماینده مجلس درباره جایگزینی مذاکره با تولید داخلی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان مشاور رسانهای رییس دفتر رییسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به توییت مالک شریعتی نماینده مجلس که با اشاره به پرسش «اگر مذاکره نکنیم چه کنیم؟»، ویدیوئی از کارخانه ماشینسازی اراک را به اشتراک گذاشته بود، نوشت:
توسعه ماشینسازی و تولید و صنعت منافاتی با مذاکره نداره. تولید و صنعت به بازار نیاز داره. میشه هم مذاکره کرد و هم برای تولید کشور تلاش کرد. دستگاه دیپلماسی باید زمینهسازی کنه که صنعت و اقتصاد کشور بچرخه.