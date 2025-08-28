به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان مشاور رسانه‌ای رییس دفتر رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به توییت مالک شریعتی نماینده مجلس که با اشاره به پرسش «اگر مذاکره نکنیم چه کنیم؟»، ویدیوئی از کارخانه ماشین‌سازی اراک را به اشتراک گذاشته بود، نوشت:

توسعه ماشین‌سازی و تولید و صنعت منافاتی با مذاکره نداره. تولید و صنعت به بازار نیاز داره. میشه هم مذاکره کرد و هم برای تولید کشور تلاش کرد. دستگاه دیپلماسی باید زمینه‌سازی کنه که صنعت و اقتصاد کشور بچرخه.

