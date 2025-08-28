مومنی:
دولت همه تلاش خود را برای عبور از ناترازی برق به کار گرفته است
وزیر کشور با تأکید بر عزم جدی دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: مردم مطمئن باشند دولت همه تلاش خود را برای عبور از ناترازی برق به کار گرفته و از این چالش عبور خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور امروز -پنجشنبه- در سفر خود به استان مرکزی و پس از بهرهبرداری از چند نیروگاه خورشیدی با حجم ۴۰ مگاوات، با تأکید بر عزم جدی دولت برای توسعه کشور و رفع مشکلات موجود در جمع خبرنگاران، گفت: دولت مصمم است با تلاش شبانهروزی مسیر پیشرفت و توسعه را هموار کرده و بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اقدامات موثری انجام دهد.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی دولت توسعه انرژیهای نو است و در همین راستا استان مرکزی هدفگذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر و خورشیدی داشته است. تاکنون بیش از ۱۷۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده و امروز نیز ۴۰ مگاوات دیگر به شبکه سراسری متصل شد.
مومنی با اشاره به افتتاح پروژهای توسط کارآفرین و سرمایهگذار بخش خصوصی، اظهار داشت: این پروژه ظرفیت ۲۷۰ مگاواتی دارد که بخشی از آن امروز به بهرهبرداری رسید و بخش عمده تجهیزات آن نیز به محل منتقل شده و در حال نصب است. در کوتاهترین زمان با تکمیل فرآیند نصب، این ظرفیت نیز وارد مدار خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم با زمانبندی انجامشده، مجموعه ۵۰۰۰ مگاوات هدفگذاریشده به بهرهبرداری برسد و مردم عزیز مطمئن باشند که دولت همه تلاش خود را برای عبور از ناترازی برق به کار گرفته و به حول و قوه الهی این مهم محقق خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به جایگاه ساوه در حوزه انرژیهای نو تصریح کرد: ساوه از جمله شهرهایی است که در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیشگام است و این اطمینان وجود دارد که با وارد شدن این پروژهها به مدار، مردم دیگر شاهد قطعیهای مکرر برق نخواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: تدبیر رئیسجمهور آن است که اولویت اول تولید انرژیهای جدید و بهویژه خورشیدی، برای همان استان و منطقه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع یک رقابت سازنده میان استانها ایجاد کرده است و با مدیریت استانها به ثمر خواهد نشست.
مومنی در پایان تأکید کرد: برق، زیرساخت هرگونه پیشرفت و توسعه در کشور است و با تدابیر دولت و همراهی مردم، در آینده نزدیک از ناترازیها عبور خواهیم کرد.