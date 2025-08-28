امیر یوسفی خوش قلب:
همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: هوشیاری ملت مومن ایران اسلامی و همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در آیین غبار روبی و عطر افشانی شهدای گمنام ستاد این نیرو، گفت: سرمایه اجتماعی، هوشیاری ملت مومن ایران اسلامی و عدم توجه آنان به تبلیغات دشمن و همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.
امیر سرتیپ خوش قلب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خانواده شهدا پرچمداران فرهنگ مقاومت هستند گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و ارزش های نظام نقش بی بدیل دارند.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه شهدای والامقام، با ایثار جان خود، امنیت و استقلال امروز کشور را تضمین کردند، اضافه کرد: بیتردید اگر فداکاری و جانفشانی رزمندگان غیور نیروهای مسلح نبود، کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دچار آسیبهای جبرانناپذیری میشد.
وی ادامه داد: خانوادههای معظم شهدا میتواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کنند. این عزیزان گنجینهای از خاطرات، تجربهها و آموزههای الهامبخش هستند که باید به درستی شنیده و ثبت شود.