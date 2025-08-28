خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر یوسفی خوش قلب:

همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود

همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود
کد خبر : 1679248
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: هوشیاری ملت مومن ایران اسلامی و همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در آیین غبار روبی و عطر افشانی شهدای گمنام ستاد این نیرو، گفت:  سرمایه اجتماعی،  هوشیاری ملت مومن ایران اسلامی و عدم توجه آنان به تبلیغات دشمن و همدلی و همبستگی میان مردم و مسئولان عامل ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.
امیر سرتیپ خوش قلب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خانواده شهدا پرچمداران فرهنگ مقاومت هستند گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و ارزش های نظام نقش بی بدیل دارند.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه شهدای والامقام، با ایثار جان خود، امنیت و استقلال امروز کشور را تضمین کردند، اضافه کرد: بی‌تردید اگر فداکاری و جان‌فشانی رزمندگان غیور نیروهای مسلح نبود، کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شد.
وی ادامه داد: خانواده‌های معظم شهدا می‌تواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کنند. این عزیزان گنجینه‌ای از خاطرات، تجربه‌ها و آموزه‌های الهام‌بخش هستند که باید به درستی شنیده و ثبت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش