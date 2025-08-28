خبرگزاری کار ایران
دادستان هندیجان به موضوع ترخیص کالا از بندر سجافی ورود کرد

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان استان خوزستان در بازدید از روند فعالیت گمرک هندیجان، گفت: با هرگونه قصور احتمالی در خصوص ترخیص کالاها، برخورد قضایی قاطع انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سجاد احمدی دادستان عمومی و انقلاب هندیجان در پی تأخیر در ترخیص کالاها، با حضور در گمرک هندیجان روند فعالیت این مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

احمدی در این بازدید با تأکید بر وظیفه دادستانی در صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: هیچ دستگاهی حق ترک فعل یا تعلل در اجرای قوانین را ندارد و با هرگونه قصور احتمالی در خصوص ترخیص کالا ها، برخورد قضایی قاطع انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه انجام فرایند‌های قانونی در موعد مقرر حق مردم است، افزود: گمرک و اداره استاندارد موظف به همکاری و هماهنگی در ترخیص کالا هستند و ورود این کالا‌ها به بازار مصرف باید در کمترین زمان ممکن و پس از طی تشریفات قانونی وارد بازار شود.

احمدی تأکید کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، روند ترخیص کالا را به‌طور مستمر رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اهمال یا مانع‌تراشی، اقدامات قضایی لازم بدون اغماض انجام خواهد داد.

 

 

