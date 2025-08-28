القاصی تأکید کرد:
رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی متضرر شده در جنگ تحمیلی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هرکدام از ما در حوزههای مختلف، وظایف و مسئولیتهایی در قبال مردم و مراجعین داریم که باید به تمام آنها به درستی عمل کنیم، در این صورت حتماً میتوانیم رضایت مردم را به دست بیاوریم و یا سطح نارضایتیها را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایلنا، علی القاصی مهر در جلسه شورای قضایی دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل و سایر معاونان قضایی وی در سالن شهدای اوین اداره کل زندانهای تهران برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این جلسه، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب بیان کرد: طبق فرمایشات معظم له امروز همگی باید در جهت حفظ و تقویت انسجام ملی تلاش کنند.
وی افزود: با سخنان اخیر رهبر انقلاب، حجت بر همه تمام شد و از هیچ کسی هم پذیرفته نیست که در این شرایط بخواهد به این انسجام و وحدت ملی خدشهای وارد کند، چرا که آنچه در اتاق فکر دشمن طراحی و دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ایجاد یاس و ناامیدی به آینده کشور و نظام، پروژه و خطی است که دشمن از قبل هم روی آن کار میکرد و امروز بیشتر روی آن کار میکند، چر اکه علت اصلی شکست آنها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز همین وحدت مردم بود. مردم به توطئه و طراحی دشمن جواب رد دادند و با یک صدایی و اتحاد خود نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.
القاصی در ادامه افزود: تاکید رهبر معظم انقلاب بر این بود که باید مواظب باشیم که اختلاف و شکافی در کشور ایجاد نشود و مردم و مسئولان در مقابل جنایات دشمن بایستند و هیچ اعتمادی هم به دشمن درباره سناریوهایی که تحت عنوان مذاکره، صلح و مسائلی که در محاورات و رسانهها مطرح میکنند، اعتمادی نکنند. آنچه مسلم است اینکه، دشمن به دنبال براندازی و تجزیه کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه باید بیش از هر زمان دیگری با آگاهی و اهتمام تلاش کنیم نقشههای دشمن خنثی شود، افزود: در مجموعه قضایی نیز معیار و مبنا همین فرمایشات رهبر معظم انقلاب است. ما باید بیش از هرزمان دیگری در یک جبهه متحد آن هم برای خدمت به مردم و انجام امورات آنها برای کاهش سطح نارضایتیهایی که بعضاً مردم و مراجعین نسبت به دستگاه قضایی دارند، تلاش کنیم.
وی عنوان کرد: به هر حال هرکدام از ما در حوزههای مختلف، وظایف و مسئولیتهایی در قبال مردم و مراجعین داریم که باید به همه آنها به درستی عمل کنیم، در این صورت حتماً میتوانیم رضایت مردم را به دست بیاوریم و یا سطح نارضایتیها را به حداقل برسانیم.
القاصی خاطرنشان کرد: اگر پاسخگویی ما به مردم ضعیف باشد و یا از سرمسئولیت پذیری خاص نباشد ممکن است دامنه این نارضایتیها گسترش پیدا کند و دشمن نیز به دنبال این است که دایره نارضایتیها گسترش یابد تا آنها به هدف خود که همان اختلاف و چند قطبی سازی در جامعه است، دست یابد.
وی با تأکید بر اینکه نکته مهمی دیگری که باید بر آن تمرکز کنیم خدمترسانی به موقع، خالصانه و دلسوزانه به مردم است، گفت: سعی کنیم امورات مردم که هر کدام در بخشهای مختلف به ما سپرده شده، بدرستی انجام دهیم. نکته دیگر نیز تعامل و همکاری با دیگر اجزای نظام چه در دولت و دیگر دستگاه هاست.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: امروزه باید آنچه در توان داریم و از عهده انجامش بر میآییم چه براساس وظیفه قانونی که داریم و چه جایی که وظیفه قانونی نیست، اما میتوانیم کمک کنیم، نباید دریغ کنیم و باید همسو با دیگر خدمتگزاران به نظام تلاش کنیم که در این سنگر خدمترسانی نهایت توجه در کار مردم ایجاد شود، چراکه زمینه نارضایتی ها فراهم است و در عین حال دشمن نیز روی آن طراحی میکند.
القاصی تأکید کرد: همین ناترازی در آب و برق از جمله موضوعاتی است که امورات مردم به لحاظ تامین این خدمات است. روند امور جامعه و زندگی مردم ارتباط مستقیم با تأمین حوزه انرژی دارد که اگر مدیریت نشود و تأمین شان در دستورکار نباشد، به چالشی اساسی تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه پیش بینی و پیشگیریها و حضور میدانی است که میتواند مسائل و مشکلات را به حداقل برساند، گفت: باید در حوزه کاری خود به این مسائل توجه کنیم و اگر هر جا توانستیم مانعی برداریم، نباید دریغ کنیم. امیدوارم با عنایتی که خدای متعال در صیانت از این نظام داشته و دارد، شر این کفار و دشمنان از سر ملت برداشته شود و آرامش دائمی درکشور و مردم حاکم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در شرایطی که دشمن ایجاد کرده، که قوه دفاعی کشور در شرایط آماده باش است و با تمام ظرفیتی که در اختیار دارد، آماده دفاع از کیان حوزه سرزمینی کشور است. باید مواظب باشیم در انجام کار مردم و وظایفی که در دستگاه قضا برعهده داریم، وقفه ایجاد نشود.
مواردی همچون برخورد با مفسدین و دست اندازان به بیتالمال و حقوق مردم همیشه در اولویت دستگاه قضا بوده و در این شرایط کشور نیز این سیاست نباید دچار نقصان شود و باید کارها با جدیت بیشتری دنبال شود.
القاصی با تاکید بر اهمیت مسئله تسریع در رسیدگی ها، گفت: انجام سیاست و برنامه کاری هر ساله و نیز حمایت از تولید که شعار سال است، باید مدنظر باشد. باید در سایر حوزهها که جزو برنامههای کاری ماست تلاش بیشتری کنیم.
وی گفت: براساس بخشنامهای که رئیس قوه قضاییه در روز ۳۱ تیرماه امسال ابلاغ کردند، مسئله کاهش اطاله دادرسی نیز در دستورکار قرار گرفته است.رئیس عدلیه تاکید کرده بودند که کمیتههای استانی مطابق ماده ۸ با ترکیبی که پیش بینی شده، این هیئت بر امر رسیدگیها نظارت و چالشها و موانع اطاله رصد کند و با اتخاذ تمهیداتی که وجود دارد در رسیدگیها تسریع کنیم و بر انجام امور نظارت بیشتری صورت بگیرد تا پروندههای مردم و اموراتی که در دستگاه قضایی وجود دارد دچار اطاله بیجهت نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: استفاده از ظرفیتهای قضایی و اجرایی استان، تشریک مساعی قضات و کارمندان و اجرای سیاستهای محوله را نیز باید پیگیری کنیم که نتیجه آن انجام به موقع امور مردم شود. عملکرد همکاران در دستگاه قضایی باید به نحوی باشد که جلب اعتماد و رضایت مردم از دستگاه قضا، خروجی کارها باشد و اگر چنین نشود نمیتوان گفت موفق عمل کردیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار از نکات مهم دیگر است، گفت: گرانی و احتکار کالاها و خدمت رسانی در بخشهای دولتی باید با نظارت دولت و دستگاههای مسئول در این حوزه همراه باشد. اجازه ندهیم افرادی با سوءاستفاده از وضعیت مردم و بازار به دامنه نارضایتیها نیفزایند. تعزیرات و دادستانها باید نظارت خود در این شرایط را قوت بخشند تا اوضاع به سمتی نرود که مردم احساس کنند نظارتها کم است.
القاصی با اشاره به ناترازیهایی که در حوزه انرژی، روی تصمیمات بخشهای مختلف اقتصادی سایه افکنده است، گفت: علی القاعده هر کدام از ما در بخشهای مختلف بدون تکلیف نیستیم و حضور میدانی در بخشهای مختلف میتواند راهگشا باشد.
وی تأکید کرد: در حمله رژیم صهیونی به زندان اوین، جمعیت زیادی از همکاران ما به شهادت رسیدند، یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم پیگیری خدماتی است که باید به خانواده شهدای این جنگ داده شود. در برخی از این خانوادهها سرپرستهایشان به شهادت رسیده، هرکدام از ما در بخشهای مختلف در جهت پیگیری حل نیازمندی و خواسته این خانوادهها باید توجه ویژه داشته باشیم.
القاصی در پایان جلسه و در جمع بندی نهایی گفت: در حوزه اعتبارات استانی باید پیگیری لازم انجام شود، در بخش استانی باید با استاندار و اداره برنامه و بودجه مذاکره شود همچنین همکاران خواستهها و برنامهها را اعلام کنند تا تسریع در تخصیص اعتبارات صورت پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئله دریافت بودجه به چانه زنی بهتر بستگی دارد، افزود: در پی سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان تهران، اعتبارات بودجهای تخصیص یافت که برخی اعتقاد داشتند کم بود. اگر لازم باشد با معاونت مالی و پشتیبانی برای تخصیص اعتبارات بیشتر مذاکره کرده و با استانداری هم جلساتی خواهیم داشت تا این مهم تسریع شود. امیدواریم مصوبات سفر استانی به طور ویژه پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی جامعترین و کاملترین مورد نسبت به دستورالعملهای سه گانه زمان مرحوم آیت شاهرودی است. جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی استانی نیز باید با نظم و جدیت برگزار شود و ضعف و کاستیها هم برطرف شود.
وی گفت: گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ اجمالا مطرح شد و ارزیابیهایی در این رابطه صورت گرفته است. اگر بخواهیم درباره برنامه عملیاتی سالیانه قوه قضاییه ارزیابی لازم از عملکرد بین بخشی خودمان داشته باشیم باید نسبت به معیارها و شاخصهایی که ابلاغ میشود توجه کنیم و از همکاران میخواهیم که گزارش کارها با دقت، کامل وجامع تنظیم و ارسال شود.
القاصی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی سال جاری نیز درحال اجراست، گفت: لازم است میزان پیشرفت بخشهای مختلف دادگستری استان تهران در ۶ ماه اخیر بررسی شود. معاونت برنامهریزی رصد کرده و گزارشها را از بخشهای مختلف بگیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی که در جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند، باید در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود و تا جایی که میتوان باید این واحدها کمک کنیم تا مشکلاتشان در حوزههای مختلف برطرف شود.