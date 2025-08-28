پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، نتیجه توکل به خدا، اتحاد مردم، رهبری حکیمانه و مجاهدت نیروهای مسلح بود

به گزارش ایلنا، سردار شکارچی در جلسه‌ای که به منظور تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان اینکه به لطف خداوند متعال، در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی پیروز شدیم، گفت: «ما شکست را بر دشمن تحمیل کردیم». وی با اشاره به حمایت بسیاری از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی در این جنگ، افزود: «آتش‌بس پیشنهادی آن‌ها در واقع به آنان تحمیل شد».

سردار شکارچی تاکید کرد که اصحاب رسانه و خبرنگاران در همراهی با رزمندگان سلحشور اسلام، نقش مؤثری در این پیروزی ایفا کردند و ما در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، با یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار مواجه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: «دشمن با استفاده از سلاح‌های پیشرفته جهانی و یک جنگ ترکیبی تمام عیار، به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی در مدت یک هفته بود، اما در محاسبات خود دچار اشتباه شد.» سردار شکارچی چهار رکن اساسی پیروزی را شامل توکل به خداوند متعال، رهبری حکیمانه ولی فقیه، حمایت همه‌جانبه مردم و مجاهدت رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح دانست»

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و ملت، افزود: «در جنگ نرم و شناختی، ما به طور مداوم با دشمن درگیر هستیم و این رسالت اصحاب رسانه و خبرنگاران را سنگین‌تر می‌کند»

سردار شکارچی در پایان، خبرنگاران را به عنوان سفیران آگاهی و دانایی معرفی کرد و گفت: «اگر اصحاب رسانه به خوبی عمل کنند ضمن امیدآفرینی و اعتماد افزایی در جامعه، می‌توانند دشمن را به ناکامی و یأس برسانند».

وی همچنین بر اهمیت تبعیت از رهبری، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: « رسالت سنگین تبیین این موارد مهم، بر دوش اصحاب رسانه است».

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران وگرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه شهیده خبرنگار فرشته باقری فرزند سپهبد شهید محمد باقری از خانواده این شهدای گرانقدر، تجلیل به عمل آمد .

