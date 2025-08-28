به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

دولت برای توسعه انرژی‌های پاک گام‌های جدی برداشته است ؛ از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامه‌ریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر.

اما با خروج نیروگاه‌های آبی به‌دلیل خشکسالی، ناترازی برق به‌طور کامل جبران نشده است. از صبوری و همراهی مردم سپاسگزاریم و با جدیت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو را ادامه می‌دهیم.

