خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

دولت برای توسعه انرژی‌های پاک  گام‌های جدی برداشته است

دولت برای توسعه انرژی‌های پاک  گام‌های جدی برداشته است
کد خبر : 1679182
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت: دولت برای توسعه انرژی‌های پاک گام‌های جدی برداشته است ؛ از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامه‌ریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر. 

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

دولت برای توسعه انرژی‌های پاک گام‌های جدی برداشته است ؛ از نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی تا برنامه‌ریزی برای ۷۰۰۰ مگاوات دیگر. 

اما با خروج نیروگاه‌های آبی به‌دلیل خشکسالی، ناترازی برق به‌طور کامل جبران نشده است. از صبوری و همراهی مردم سپاسگزاریم و با جدیت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو را ادامه می‌دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش