خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷۰۰ هکتار از اراضی ملی مازندران در سوادکوه به بیت‌المال بازگشت 

۷۰۰ هکتار از اراضی ملی مازندران در سوادکوه به بیت‌المال بازگشت 
کد خبر : 1679159
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، از اقدام به موقع و مؤثر دستگاه قضایی در بازگرداندن ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان سوادکوه به بیت‌المال خبر داد و بر عزم جدی و قاطع دستگاه قضایی استان در مقابله با هرگونه زمین‌خواری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی گفت: با هوشیاری دستگاه امنیتی و ورود به موقع و صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، پرونده‌ای مبنی بر تلاش برای انتقال مالکیت ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی به شخص حقیقی در شورای حفظ حقوق بیت المال دادسرای سوادکوه تشکیل و این اقدام غیرقانونی که به صورت غیرمستقیم و از طریق ابزار‌های حقوقی در حال انجام بود، با شناسایی به موقع و با پیگیری‌های دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه متوقف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و با پیگیری دستگاه قضایی و اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه و همچنین با بررسی دقیق مستندات و شواهد موجود، با صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا در دادگاه تجدیدنظر مازندران، مالکیت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.

پوریانی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و قطعاً با هرگونه سوءاستفاده، تصرف و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش