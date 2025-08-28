به مناسبت هفته دولت؛
قائمپناه از کریدور ساحلی و ایستگاه راهآهن چابهار - زاهدان بازدید کرد
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، امروز پنجشنبه ششم شهریورماه با حضور در چابهار از روند اجرای پروژه کریدور ساحلی و همچنین عملیات توسعه ایستگاه راهآهن چابهار - زاهدان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور در دومین روز حضور خود در جنوب سیستان و بلوچستان با همراهی منصور بیجار استاندار این استان، فرماندار شهرستان ویژه چابهار، مدیران حوزه راه و شهرسازی، حملونقل ریلی و جمعی از مسئولان استانی، از بخشهای مختلف پروژه کریدور ساحلی بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، موانع اجرایی و برنامه زمانبندی آن قرار گرفت.
وی همچنین با حضور در ایستگاه راهآهن چابهار - زاهدان روند اجرایی عملیات عمرانی، وضعیت زیرساختها و تجهیزات فنی در دست احداث را بررسی کرد.
راهآهن چابهار - زاهدان یکی از مهمترین پروژههای ترانزیتی و توسعهای شرق کشور وارد مرحلهای تازه شد، مسیر ریلی که نهتنها حلقه اتصال بندر راهبردی چابهار به شبکه ریلی ایران را کامل میکند بلکه پلی برای پیوند آسیای میانه، شبهقاره هند و کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی خواهد بود.
این مسیر ریلی؛ چابهار را به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران به عمق شبکه ریلی کشور متصل میکند و زمینهساز تحولی بزرگ در اتصال خشکیمحور ایران با بازارهای جهانی میشود.
چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان در کناره آبهای آزاد دریای عمان و اقیانوس هند جایگاه ویژهای در معادلات تجاری و بینالمللی دارد؛ برای سالها، فقدان اتصال ریلی این بندر به مناطق داخلی مانع بزرگی در مسیر شکوفایی اقتصادی منطقه و بهرهبرداری از ظرفیتهای بندرگاهی و ترانزیتی آن بود که آغاز عملیات اجرایی راهآهن چابهار – زاهدان، در واقع پاسخ ایران به این خلاء تاریخی و تلاشی برای بازکردن دروازهای تازه به سوی توسعه شرق کشور است.