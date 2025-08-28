در بیانیه ای مطرح شد؛
اعلام آمادگی حزب موتلفه برای همکاری با دولت در شرایط حساس
حزب موتلفه اسلامی، در بیانیهای بیان کرد: معتقدیم انسجام و اتحاد ملی، جوهره و لازمه مقاومت فراگیر و حرکت رو به جلوی نظام و ملت ایران به شمار رفته و هر گونه موضعگیری و حرکت در جهت مخدوش ساختن این همدلی و وحدت مقدس را قویا محکوم میکنیم.
به گزارش ایلنا، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت با صدور بیانیه ای با استناد به توصیههای حکیمانه رهبر معظمانقلاب، مواضع خود را نسبت به عملکرد دولت چهاردهم به این شرح اعلام کرد: «ملت شریف ایران . ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره الگوهای خدمت بیمنت، شهیدان رجایی و باهنر، در پی توصیههای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسـلامی که همـواره مظهر بصیـرت، اعتدال، و راهبری انقلاب در مسیر تعالی و پیشرفت بودهاند، حزب موتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل سیاسی ولایتمدار بر خود فرض می داند موضع حمایتی روشن و مسولانه خود را نسبت به دولت چهاردهم اعلام نماید و معتقد است دولت آقای پزشکیان در طول یکسال گذشته گام های ارزشمندی در مسیر خدمت به مردم برداشته است.
لذا ضمن اذعان به کاستیها و ضرورت جبران آنها، قدردان تلاش و همت عالی رییس جمهور و اعضای محترم دولت در مدیریت شرایط دشوار کشور هستیم؛ البته این حمایت از دولت، نه به معنای چشم بستن بر کاستیها و نادیده گرفتن ضعفها، بلکه به معنای پشتیبانی حکیمانه، نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است.
ما بر این باوریم خدمترسانی صادقانه، متعهدانه و تخصص محور به ملت شریف و صبور ایران اسلامی، موهبت و عطیهای الهی است که خداوند متعال در اختیار دولتها از جمله دولت محترم چهاردهم قرار داده است و معتقدیم دولت برای موفقیت در ماموریتهای خطیر خود نیازمند سه پشتوانه اسلامی است:
۱.حمایت مردمی و سیاسی که موجب تقویت روحیه خدمتگزاری و امید به آینده میگردد.
۲.نقد منصفانه و خیرخواهانه که ضعفها را آشکار و مسیر اصلاح و کارآمدی را هموار میسازد.
۳. رصد دقیق و هوشمندانه از سوی نخبگان رسانهها، احزاب و تشکلهای سیاسی که مانع انحراف از اهداف کلان انقلاب و مصالح ملی می شود.
بر این اساس و به عنوان بزرگترین دستاورد مهم و ارزشمند جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، معتقدیم انسجام و اتحاد ملی، جوهره و لازمه مقاومت فراگیر و حرکت رو به جلوی نظام و ملت ایران است و هر گونه موضعگیری و حرکت در جهت مخدوش ساختن این همدلی و وحدت مقدس را قویا محکوم میکنیم و اعلام میداریم صدای غیریت سازی و تشتت و تفرقه نه از سوی احزاب و گروهها و نه از بدنهی دولت هرگز نباید شنیده شود.
ما با دلی پر از مهربانی و نگرانی برای آینده کشور، بر آنیم برخی کاستیها را با زبانی دلسوزانه، نه برای تضعیف بلکه برای تقویت و اصلاح، گوشزد نماییم، از جمله :
در حوزه اقتصاد علیرغم تلاشها، تورم فزاینده و نوسانات ارزی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است، پیشنهاد میکنیم با تقویت تنظیم و نظارت بر بازارها و حمایت بیشتر از سرمایهگذاری و تولید داخلی، این چالش ها را به فرصتهایی برای رشد تبدیل نمایید.
در زمینه عدالت اجتماعی هر چند گامهای مثبتی برداشته شده، اما همچنان نابرابریها به خدمات آموزشی و بهداشتی نیازمند توجه جدی و فوری است.
خیرخواهی ایجاب میکند دولت محترم با تشکیل شوراهای مشورتی مردمی، صدای اقشار مختلف را بیشتر بشنود و در سیاستگذاریها از تجربیات میدانی بهره جدید.
تقویت اقتصاد ملی، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار به ویژه برای جوانان و تمرکز بر حمایت از تولید داخلی می تواند امید و انگیزه را در جامعه تقویت کند.
تقویت ارتباط دو سویه با مردم از طریق اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی به مطالبات و دغدغه ها، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
تقویت جایگاه بین المللی ایران با حفظ عزت و استقلال و انجام دیپلماسی فعال و عزتمند و بهره گیری از ظریفت دیپلماسی حزبی به عنوان یک مکمل ، می تواند به گشایش های اقتصادی و سیاسی منجر شود.
و نکته پایانی، حزب موتلفه اسلامی با توجه به بهره مندی از کمیته های تخصصی و تجربیات ارزنده در عرصه های تقنینی و اجرایی، آماده است از تمامی ظرفیت های ملی خود در یاری رساندن به دولت محترم در پیشبرد وظایف و ماموریتها و مسولیت های خود در این شرایط حساس و سرنوشت ساز کشور استفاده کند.
از خداوند قادر متعال برای دولت محترم و همه خادمین نظام، توفیق روز افزون در راه خدمت به مردم شریف ایران و اعتلای نام بلند میهن اسلامی مان را مسالت داریم.»