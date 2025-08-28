مومنی وارد استان مرکزی شد

به گزارش ایلنا،اسکندر مومنی همزمان با هفته دولت و ایام سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، با استقبال مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، وارد شهرستان ساوه شد.

براساس این گزارش، افتتاح همزمان ۲۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۰ مگاوات، افتتاح گذرگاه کناری ساوه، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی امیرکبیر، افتتاح چند پروژه آموزشی و عمرانی دیگر، از برنامه‌های وزیر کشور در این سفر است.

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور، مومنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

انتهای پیام/