ارسال پیام ضعف از داخل چیزی جز خیانت نیست/ باید آماده جنگ باشیم

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره گفت‌وگوهای معاونان وزارت امورخارجه ایران و سه کشور اروپایی درباره مکانیسم ماشه گفت: ظاهرا یکی از دستورکارها بررسی تمدید یا عدم تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ است.

وی ادامه داد: اولا ما به سه کشور اروپایی بدبین هستیم چراکه اینها عملکرد خوبی نداشتند از جمله اینکه به تعهدات خودشان در برجام از جمله در رفع تحریم‌ها عمل نکرده اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نکته دوم این است که به نظرم نباید از تمدید ۶ ماهه یا کمتر و یا بیشتر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ استقبال کنیم چراکه خواصی برای ما ندارد و باز هم جامعه را شرطی می‌کند و جامعه بلاتکلیف خواهد بود.

رضایی گفت: الان باید درباره پایان یافتن تعهد ده‌ساله مان صحبت کنیم و الان زمانی است که همه تحریم‌ها و قطعنامه‌های ضد ایرانی به صورت کامل و ابدی رفع می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره احتمال حمله مجدد از سوی اسرائیل گفت: چیزی مشخص نیست آن چه می‌توانم بگویم این است که باید آماده جنگ باشیم اگر آماده جنگ باشیم دشمن جرئت حمله به ما را نخواهد داشت امروز الحمدالله نیروهای مسلح ما در آمادگی حداکثری قرار دارند و وضعیت امروز ما و آمادگی ما نسبت به سه ماه پیش به مراتب بهتر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نکته دوم این است که همه جریانات باید توجه داشته باشند که کسی پیام ضعف به خارج نفرستد اگر دشمن فکر کند که ما ضعیف هستیم ممکن است به ما حمله کند اما اگر بدانند که قوی هستیم که همینطور هم هست جرئت حمله نخواهد داشت بنابراین دادن پیام ضعف از داخل به خارج چیزی جز خیانت نیست.

وی درباره ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به موضوع اخراج سفیر ایران از استرالیا ادامه داد: این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد البته تازه اتفاق افتاده است .

