حسین نوش‌آبادی مدیرکل مجلس معاونت کنسولی و ایرانیان وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه با تخطی از قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به بازرسان آژانس اجازه بازرسی داده است، همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه کشورمان گفت: گزارش وزیر خارجه به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، جامع و تبیینی بود.

وی ادامه داد: وزیر خارجه در خصوص کریدور موسوم به دالان زنگزور که اخیر تحت عنوان صلح بین رمنستان و جمهوری آذربایجان مطرح شده است گفت که جمهوری اسلامی با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرزها یا نقض حاکمیت کشورها مخالف است و موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است و در این بیانیه بر تغییرناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، صلاحیت قضائی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.

ما آماده مذاکره غیرمستقیم با آمریکایی‌ها صرفاً در موضوع هسته‌ای هستیم

نوش‌آبادی عنوان کرد: عراقچی در بخش دوم جلسه، گزارشی در ارتباط با موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ‌بک و مذاکرات با اروپا ارائه داد و بیان کرد که اروپا به دلایل حقوقی، سیاسی و فنی صلاحیت فعال سازی مکانیزم ماشه یا اسنپ بک و تمدید آن را ندارند. ایشان تاکید کردند که ما آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکایی‌ها صرفاً در موضوع هسته‌ای هستیم و اعلام کردیم با به رسمیت شناخین حق غنی سازی و برخورد از موضع برابر، آماده گفت‌وگو هستیم.

همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در چهارچوب قانون مصوب مجلس خواهد بود

این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه وزیر خارجه اعلام کرد که روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم و موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد، اظهار کرد: وزیر امور خارجه اشاره‌ای به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و تصریح کردند همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در چهارچوب قانون مصوب مجلس و حفظ ترتیبات جدید خواهد بود.

هیچگونه توافقی با آژانس صورت نگرفته است

مدیرکل مجلس وزارت خارجه با اشاره به انتقادات برخی از نماینگان مجلس از عملکرد وزارت خارجه عنوان کرد: آقای عراقچی در خصوص شبهه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مذاکره و توافق وزارت خارجه با ورود بازرسان آژانس به ایران و برخی از متون منتشر شده در مجلس گفت که هیچگونه توافقی با آژانس صورت نگرفته و ورود بازرسان با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شده که منطبق با مصوبه مجلس است که چنین اختیاری را به شعام داده بود.

نوش‌آبادی افزود:‌ آقای عراقچی در عین حال تصریح کرد:« مذاکره با آژانس ادامه دارد و برای صیانت از منافع ملی کشورمان، آمادگی هر گونه سناریو را داریم.»

عراقچی تاکید کرد تحت تاثیر فشار‌ها قرار نمی‌گیریم

وی خاطرنشان کرد: وزیر خارجه، نظارت آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را ضروری دانست و از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت مشروط بر امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته ای با آژانس همکاری خواهیم کرد و اعلام می کنیم همکاری ما با آژانس مبتنی بر تصمیم و حفظ منافع کشور است و تحت تأثیر فشارها قرار نمی گیریم.

