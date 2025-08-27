خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون رئیس‌جمهور:

برنامه‌ریزی توسعه روستایی بر پایه داده‌های درست و اعتمادسازی باشد

برنامه‌ریزی توسعه روستایی بر پایه داده‌های درست و اعتمادسازی باشد
کد خبر : 1679085
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های به‌روز و دقیق تاکید کرد و گفت: اگر نظام برنامه‌ریزی بر پایه داده‌های غلط بنا شود، نه برنامه‌ریزی دقیق شکل می‌گیرد، نه خروجی‌ها به هدف می‌رسد و اعتماد مردم به حکمرانی آسیب می‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین‌زاده عصر امروز در نشست با مسئولان و نمایندگان آذربایجان‌غربی، هدف‌گذاری کلان این معاونت را کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای بهره‌مندی مردم از شاخص‌های توسعه عنوان کرد. 

وی مهم‌ترین اولویت این معاونت را ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی روستاییان عنوان کرد که به گفته وی با تسهیلات کم‌بهره و الگوهای متناسب با ظرفیت هر استان دنبال خواهد شد. 

حسین زاده همچنین از آمادگی این معاونت برای جهش در پروژه‌های روستایی با مشارکت استانداری و بنیاد مسکن سخن گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور