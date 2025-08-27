معاون رئیسجمهور:
برنامهریزی توسعه روستایی بر پایه دادههای درست و اعتمادسازی باشد
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر دادههای بهروز و دقیق تاکید کرد و گفت: اگر نظام برنامهریزی بر پایه دادههای غلط بنا شود، نه برنامهریزی دقیق شکل میگیرد، نه خروجیها به هدف میرسد و اعتماد مردم به حکمرانی آسیب میبیند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالکریم حسینزاده عصر امروز در نشست با مسئولان و نمایندگان آذربایجانغربی، هدفگذاری کلان این معاونت را کاهش نابرابریهای منطقهای و ارتقای بهرهمندی مردم از شاخصهای توسعه عنوان کرد.
وی مهمترین اولویت این معاونت را ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی روستاییان عنوان کرد که به گفته وی با تسهیلات کمبهره و الگوهای متناسب با ظرفیت هر استان دنبال خواهد شد.
حسین زاده همچنین از آمادگی این معاونت برای جهش در پروژههای روستایی با مشارکت استانداری و بنیاد مسکن سخن گفت.