به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین‌زاده عصر امروز در نشست با مسئولان و نمایندگان آذربایجان‌غربی، هدف‌گذاری کلان این معاونت را کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای بهره‌مندی مردم از شاخص‌های توسعه عنوان کرد.

وی مهم‌ترین اولویت این معاونت را ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی روستاییان عنوان کرد که به گفته وی با تسهیلات کم‌بهره و الگوهای متناسب با ظرفیت هر استان دنبال خواهد شد.

حسین زاده همچنین از آمادگی این معاونت برای جهش در پروژه‌های روستایی با مشارکت استانداری و بنیاد مسکن سخن گفت.

