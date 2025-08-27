به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد جعفر قائم‌پناه گفت: این مسیر می‌تواند کالاهای اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.