معاون اجرایی رئیس جمهور:
چابهار بهزودی به کریدور بینالمللی ریلی متصل میشود
معاون اجرایی رئیسجمهور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از کریدور شمال - جنوب در چابهار با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راهآهن چابهار، اظهار کرد: اتصال این مسیر به شبکه ریلی کشور، زمینهساز تشکیل یک کریدور بینالمللی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد جعفر قائمپناه گفت: این مسیر میتواند کالاهای اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقهای و جهانی تقویت کند.
وی افزود: گزارشهای ماهانه از روند پروژهها دریافت میشود اما بازدیدهای میدانی برای ارزیابی دقیق پیشرفت کار ضروری است.