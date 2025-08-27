خبرگزاری کار ایران
«رنجبران» مشاور عراقچی استعفا کرد

«رنجبران» مشاور عراقچی استعفا کرد
«محمدحسین رنجبران» مشاور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان از سمتش استعفا کرد.

به گزارش ایلنا،‬ محمد حسین رنجبران در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌ «با توجه به اینکه مصالح نظام و کشور و جلوگیری از حواشی غیرضرور، فراتر از هر مصلحت شخصی و فردی است اینجانب از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه درخواست کردم با استعفای اینجانب از مسئولیت مشاورت رسانه‌ای ایشان موافقت فرمایند.

از حسن اعتماد ایشان در حدود یکسال گذشته صمیمانه قدردانی کرده و از حضرت حق برای ایشان در ایفای مسئولیت خطیری که بر عهده دارند توفیق روزافزون مسئلت می‌کنم.»

انتهای پیام/
