«رنجبران» مشاور عراقچی استعفا کرد

به گزارش ایلنا،‬ محمد حسین رنجبران در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌ «با توجه به اینکه مصالح نظام و کشور و جلوگیری از حواشی غیرضرور، فراتر از هر مصلحت شخصی و فردی است اینجانب از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه درخواست کردم با استعفای اینجانب از مسئولیت مشاورت رسانه‌ای ایشان موافقت فرمایند.