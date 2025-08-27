صالحی امیری:
آغاز بازسازی روند ورود گردشگران به ایران پس از اُفت ناشی از جنگ ۱۲ روزه
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آغاز روند ورود گردشگران به ایران پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در پایان هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: ما یک برنامه پنج سالهای را تنظیم کرده بویم که تا پایان روزبرنامه هفتم، جدول ورود گردشگر به کشور را براساس شاخص ۱۵ میلیون نفر در پایان برنامه تعریف کردیم و مشخص کردیم که هر سال باید چند درصد رشد داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی ما برای سال قبل حدود ۷ میلیون بود که خوشبختانه عملکرد ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر بود، تصریح کرد: برای ارزیابی عملکردمان در سال ۱۴۰۴ تقریبا حضور ۹.۵ میلیون نفر گردشگر را پشبینی کرده بودیم که با اتفاق جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با یک اوفول جدی مواجه شدیم؛ ما در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشتیم اما در اردیبهشت، خرداد و تیرماه با کاهش مواجه شدیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: این روند کاهشی تا پایان مرداد ماه ادامه داشت اما خوشبختانه شهریورماه خوشبختانه مثبت است. ما در حال حاضر مشغول به بازسازی روند قبل هستیم.