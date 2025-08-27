به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مجید انصاری در پایان جلسه هیات دولت، درباره رفع موانع کسب و کار گفت: دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در سال جاری گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است.

معاونت حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: این معاونت در زمینه‌های مختلف اقدامات قابل توجهی انجام داده و پیگیری‌های مؤثری در راستای اجرای قانون اساسی از طریق هیئت پیگیری صورت گرفته است.

وی افزود: به زودی گزارشی کامل از این اقدامات به اطلاع مردم خواهد رسید. دولت در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات موجود، حقوق مردم را به بهترین نحو استیفا کند.

