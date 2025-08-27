خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:

دولت تلاش می‌کند حقوق مردم را به بهترین نحو استیفا کند

دولت تلاش می‌کند حقوق مردم را به بهترین نحو استیفا کند
کد خبر : 1678888
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات موجود، حقوق مردم را به بهترین نحو استیفا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مجید انصاری در پایان جلسه هیات دولت، درباره رفع موانع کسب و کار گفت: دولت با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در سال جاری گام‌های مؤثری برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است.

معاونت حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: این معاونت در زمینه‌های مختلف اقدامات قابل توجهی انجام داده و پیگیری‌های مؤثری در راستای اجرای قانون اساسی از طریق هیئت پیگیری صورت گرفته است.

وی افزود: به زودی گزارشی کامل از این اقدامات به اطلاع مردم خواهد رسید. دولت در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات موجود، حقوق مردم را به بهترین نحو استیفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور