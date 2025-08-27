احراز شهادت تمام شهدای جنگ ۱۲ روزه از سوی بنیاد شهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید اوحدی در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص شهدای جنگ ۱۲ روزه در بنیاد شهید تصمیم گرفته شد و تاکید کردیم آن فرایندی که در خصوص احراز شهادت بر اساس نظر استانداری‌ها بود را حذف کنند.

رئیس بنیاد شهید و ایثارگران بیان کرد: لذا همه شهدای عزیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، از طرف بنیاد شهید احراز شهادت شدند.

وی ادامه داد: تاکید ما این است که تصمیمی که برای بیمه تکمیلی جامعه ایثارگری گرفته‌ایم اگر عزیزی به مرکزی غیر طرف قرار داد مراحعه می‌کنند ظرف ۷۲ ساعت هزینه به آن‌ها بازگردانده شود

اوحدی گفت: سفری اخیرا به اصفهان داشته‌ایم بیش از ۸۰ درصد موضوع مسکن اصفهان را حل کردیم. تلاش ما این است که طی ۲ سال و نیم موضوع مسکن ایثارگران را حل کنیم در اصفهان ۱۴ هزار فقره زمین با استاندار تفاهم کرده‌ایم در استان بوشهر و یزد نیز به طور کامل رفع شده است.

