اجرای الگوی کشت، راه حل اصلی رفع مشکل کمبود آب است

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مطرح‌شده در صحن علنی امروز (چهارشنبه 5 شهریورماه) گفت: تذکرات عزیزانمان بیشتر در خصوص ناترازی انرژی به ویژه آب و برق بود. هفته آینده مجلس بررسی دقیقی با حضور مسئولان ذی‌ربط در این زمینه خواهد داشت تا گزارشی دقیقی ارائه شود و مشکلات کشور مشخص گردد و مجلس بتواند دولت را کمک و همراهی کند و این مشکل مردم برطرف شود. واقعاً حق ملت نیست که در چنین شرایطی با این مشکلات روبه‌رو باشند.

وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های مهم در قانون برنامه ششم و هفتم موضوع الگوی کشت بود. قرار بود ۱۰ میلیارد متر مکعب از مصرف آب کشاورزی به‌ویژه در روش غرقابی کاهش یابد. اگر این کاهش در برنامه ششم و هفتم تحقق پیدا کند، بسیاری از مشکلات آب کشور حل خواهد شد. مشکل فقط مصرف آب شرب نیست، بخش‌های گوناگونی وجود دارد که باید برطرف شود.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای الگوی کشت در کشور پیش‌بینی شد اما متأسفانه هیچ هزینه‌ای انجام نگرفت. الگوی کشت باید از یک نقطه آغاز شود و با دقت کامل ادامه پیدا کند. عامل اصلی کمبود آب همین موضوع است و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

انتهای پیام/