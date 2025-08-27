بازنشستگی یکباره ۴۰۰ استاد دانشگاه فرهنگیان غیرقابل قبول است

به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: به تعبیر قرآن، آب منبع حیات است و مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های برنامه هفتم بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه آب، افزایش بهره‌وری و مدیریت و کنترل منابع آبی تأکید کرده‌اند.

وی افزود: می‌خواهم بدانم در وزارت نیرو و در توزیع منابع آبی چه می‌گذرد که هرج‌ومرج حاکم است؟ چرا هر سال با رسیدن به غرب اصفهان این مشکلات تکرار می‌شود؟ از آقای دکتر علی‌آبادی، وزیر نیرو، می‌خواهم نقشه‌شان را نگاه کنند؛ احتمالاً یک پونز روی اصفهان گذاشته‌اند. این پونز را بردارند و به اصفهان و حقابه‌داران آن نگاه کنند و عدالت را رعایت نمایند. اکنون شاهد هرج‌ومرج هستیم، کشاورزان همه ناراضی‌اند و باید با برنامه و شفافیت به آنها توضیح داده شود. این چه مدیریتی است که درختان چند ده‌ساله، که نماد هویت منطقه‌اند، در حال خشک شدن هستند و همه ما سکوت می‌کنیم؟

سعیدی تأکید کرد: از وزارت نیرو درخواست دارم به صورت منطقی، مستدل و مطابق قوانین شورای عادلانه، درخصوص آب اصفهان و دیگر مناطق توضیح دهد. ما قصد نداریم غرب و شرق و شمال و جنوب را مقابل هم قرار دهیم، اما عملکرد فعلی وزارت نیرو این شائبه را ایجاد کرده است. این وضعیت در توزیع برق هم وجود دارد و نمونه‌ای دیگر از همین مدیریت است.

وی ادامه داد: بازنشستگی ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان موضوع دیگری است که از مجلس می‌خواهم به طور جدی ورود کند.

این نماینده مردم در مجلس افزود: آقای رئیس، خواهش می‌کنم تکلیف استیضاح‌ها روشن شود. من اکنون استیضاح وزیر کار، آقای میدری، و وزیر نیرو، آقای علی‌آبادی را امضا کرده‌ام.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آموزش‌وپرورش، رئیس دانشگاه فرهنگیان و دولت باید بررسی کنند که چگونه ۴۰۰ استاد انقلابی و کارآمد را که در شرایط کمبود استاد، دانشگاه فرهنگیان به شدت به آنها نیاز داشت، به‌یکباره بازنشسته کرده‌اند. این مسئله واقعاً برای دانشگاه مشکل‌آفرین است. از وزیر محترم آموزش‌وپرورش می‌خواهم پیگیری کند و کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز سریعاً این موضوع را دنبال کرده و گزارشی ارائه دهد.

