خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:

نباید خدشه‌ای به اتحاد مقدس وارد شود

نباید خدشه‌ای به اتحاد مقدس وارد شود
کد خبر : 1678851
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای نگهبان گفت: روش مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر الگوی حل مشکلات کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در جلسه امروز (۵ شهریور ۱۴۰۴) این شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت و سالروز ترور ناجوانمردانه آنها، بر لزوم حاکمیت روش مدیریتی این شهیدان در دستگاه‌های اجرایی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله جنتی با اشاره به دوره کوتاه، اما پربار خدمت شهید رجایی و باهنر، اظهار داشت: یاد این شهیدان عزیز که دوره کوتاه خدمت‌شان به باقیات الصالحاتی عظیم برای آنها تبدیل شد را گرامی می‌داریم و امیدواریم روش مدیریتی آنها که متاثر از باور اعتقادی آن بزرگواران و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است بیش از پیش در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور حاکم شود.

دبیر شورای نگهبان، شهید رجایی را فردی با اعتقاد کامل به مبانی قانون اساسی دانست و افزود: شهید رجایی معتقد بود اجرای قانون اساسی می‌تواند مشکلات پیش روی کشور را حل کند و در دوران کوتاه مدیریت خویش در این مسیر حرکت کرد و به همین دلیل نام او در تاریخ ایران اسلامی به عنوان خادم حقیقی مردم ماندگار شد.

وی از مدیران کشور در همه سطوح خواست تا با همین روحیه و با نگاه به پست‌های مدیریتی به عنوان امانتی برای خدمت به مردم، فعالیت کنند.

آیت‌الله جنتی همچنین به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حفظ اتحاد و همدلی در کشور اشاره کرد و آن را فصل‌الخطاب آحاد جامعه و به ویژه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

او تأکید کرد که این اتحاد مقدس حول محور منافع ملی، ترفندهای دشمنان را بی‌اثر کرده و نباید خدشه‌ای به آن وارد شود.

در پایان، دبیر شورای نگهبان، قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری را تکلیف مشخص رئیس‌جمهور محترم و همه مدیران خواند و تصریح کرد که این قدردانی در سایه تلاش بی‌وقفه برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور محقق خواهد شد.

وی در نهایت، مردم بصیر ایران اسلامی را قدردان خادمان مخلص خود دانست و اعلام کرد که در برابر هر رفتار ساختارشکن و تفرقه‌آمیزی که اهانت و تخریب مبانی جمهوری اسلامی را دنبال کند و در راستای اهداف دشمنان این سرزمین باشد، خواهند ایستاد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور