رئیس سازمان ثبت:
تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک برگ سبز رنگ توسط واحدهای ثبتی صادر شده است
آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیین تقدیر از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
در این آیین از سامانه خودکاربری قراردادهای یکسان رونمایی میشود.
حسن بابایی در این مراسم اظهار کرد: امروز قریب به ۱۴ ماه از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است. این قانون با تدابیر معاون اول قوه قضاییه و مشارکت ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه کارنامه خوب و موفقی داشته است.
وی افزود: با توجه به موفقیتهای خوبی که در این ۱۴ ماه شاهد آن بودیم امروز از مدیران و کارشناسان منتخب که به صورت جهادی نسبت به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بسیار فنی و پیچیده است اقدام کردند تقدیر و تشکر میکنیم و در ادامه آیین تحلیف سردفتران جدید الانتصاب برگزار میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک برگ سبز رنگ از طرف واحدهای ثبت صادر شده است و از تعداد ۱۴۷ هزار مشاور املاک ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور املاک یعنی بیش از ۸۶ درصد از مشاورین املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدند.
بابایی ادامه داد: تعداد پیش نویسهایی ماده ۳ که در این ۱۴ ماه ثبت شده ۶۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره که ۶۱ هزارو ۲۳۲ فقره نهایی شده یعنی به دفترخانهها ارسال شده است. امروز سامانه تبصره ۲ ماده ۳ قانون به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد و تعداد قراردادهای ثبت شده تبصره ۲ ماده ۳، ۱۷۰ هزار و ۵۵۸ فقره و قراردادهای ثبت شده در اجرای ماده ۲، ۱۶ هزار و ۶۳۷ فقره بوده است.
وی ادامه داد: از ۱۴ آیین نامهای که در قانون پیش بینی شده بود و ۶ آیین نامه تکلیف قوه قضاییه بود ۵ آیین نامه در قوه قضاییه نهایی و ابلاغ شد. تهیه پیش نویس ۱۲ آیین نامه به عهده سازمان ثبت بود که در کمترین زمان ممکن این پیش نویسها از سوی سازمان ثبت تهیه شد البته برخیها با مشارکت وزارتخانهها و دستگاههای مختلف بود. از ۸ آیین نامهای که تکلیف دولت بود ۳ آیین نامه نهایی شده در واقع ۸ آیین نامه در این ۱۴ ماه نهایی و ابلاغ شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا به امروز ۴۸ جلسه در معاونت اول تحت عنوان جلسه شورای راهبری قانون الزام تشکیل شده و ۳۰۵ مصوبه ماحصل این ۴۸ جلسه بوده است. در اجرای این قانون دستگاهها و وزارتخانههای مختلف همکاری و همراهی خوبی داشتند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از بخش خصوصی و اصناف گفت: در اجرای این قانون مشاورین املاک به خوبی همراهی کردند در چند استان اتصال مشاورین املاک به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی بیان کرد: امروز تحلیف ۳۱۰ سر دفتر جدید الانتصاب برگزار میشود و تعداد سردفتران به ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر خواهند رسید. قریب به یک سال اقدامات آزمایشی و عملیاتی بر روی سامانه خودکاربری قراردادهای یکسان انجام شده است و خطاها گرفته شد و امروز این سامانه راهاندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از دستگاهها، نمایندگان و مسئولین در اجرای این قانون خواهان تعجیل و شتاب هستند ولی ما معتقدیم قانون با راهبری که معاون اول قوه قضاییه دارد و گام بندی که برای قانون تعریف شده است باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم شتاب در اجرای این قانون یا اتصال برخی از پلتفرمها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی ممکن است آثار خسارت باری برای مردم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بحث الزامات حقوقی و فنی اتصال پلتفرمها به سامانههای سازمان ثبت در مرحله نهایی شدن در معاونت حقوقی است بنابراین پلتفرمهایی که شرایط فنی و حقوقی را داشته باشند به سامانهها وصل خواهد شد. روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مطلوب است. برای اولین بار موضوع پیش فروش ساختمان در یک ساختار نظاممند و قانونمند قرار گرفت گلایههایی که مردم در بحث ساخت و سازها، پیش فروشها و... داشتند با سازوکارهایی که در آیین نامه ماده ۱۴ پیشبینی شده بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و یک رضایتمندی مطلوب حاکم خواهد شد.
بابایی گفت: استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت در اجرای ماده ۱۴ از هفته آینده کار خود را نهایی خواهد کرد چندین استان نیز اعلام آمادگی کردند پیش بینی میشود که تا پایان سال تمام استانها زمینه اجرای ماده ۱۴ را داشته باشند. اولین همایش ملی قانون الزام را در استان مازندران برگزار کردیم.