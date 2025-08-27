انتصاب ۶ عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی آقایان شاهین آخوندزاده، احسان چیت‌ساز، محمدنبی شهیکی‌تاش، محمدرضا کاشفی نیشابوری، مهدی قاسمی علی‌آبادی و مهدی فقیهی را به عنوان اعضای هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای شاهین آخوندزاده

جناب آقای احسان چیت‌ساز

جناب آقای محمدنبی شهیکی‌تاش

جناب آقای محمدرضا کاشفی نیشابوری

جناب آقای مهدی قاسمی علی‌آبادی

جناب آقای مهدی فقیهی

در اجرای ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ هیئت وزیران و براساس مصوبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ هیئت امنای آن صندوق؛ نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن تعامل و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه اعضای محترم هیئت امناء، نسبت به فراهم نمودن زمینه‌های تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و کاربردی نمودن دانش از طریق پشتیبانی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

