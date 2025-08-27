مشکل تجهیز پایانه مرزی شلمچه به دستگاه ایکسری با پیگیری سازمان بازرسی برطرف شد
در پی بازدید بازرس کل استان خوزستان از پایانه مرزی شلمچه، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی این مرز کمبود دستگاههای ایکسری بود که با ورود و پیگیری سازمان بازرسی برطرف شد.
در بازدید مذکور که با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی صورت گرفته بود، بازرس کل استان بر ضرورت تجهیز پایانه به امکانات کنترلی و رفاهی تأکید و موضوع کمبود دستگاههای ایکسری کامیونی را به عنوان یکی از موانع اصلی در مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه و کشور مطرح کرد.
با پیگیریهای مستمر سازمان بازرسی و همکاری دستگاههای مسئول، این مشکل رفع و دستگاههای ایکسری کامیونی در پایانه مرزی شلمچه نصب و به بهرهبرداری رسید.