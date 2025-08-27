خبرگزاری کار ایران
نوروزی در تذکر شفاهی:

هیات رئیسه مجلس استیضاح وزیر نیرو را سریع‌تر اعلام وصول کند

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس ضمن درخواست از رئیس مجلس برای تاکید به دولت برای تکمیل و تنظیم آیین‌نامه‌های احکام برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مردم از وضعیت ناترازی آب و برق گلایه‌مند هستند، لذا از هیات رئیسه درخواست هرچه سریع‌تر استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کنند.

به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تسلیت درگذشت پهلوان سوخته سرایی به جامعه ورزشی کشور گفت: طبق ماده 118 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت تاکنون آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای احکام برنامه هفتم پیشرفت را تنظیم نکرده است، لذا از رئیس مجلس می‌خواهم این موضوع را به دولت تاکید کند تا حدود 50 درصد آیین‌نامه‌های احکام باقی مانده را تنظیم کند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز موضوعات مربوط با ناترازی‌ها در کنار افزایش افسار گسیخته کالاهای اساسی مردم را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است؛ روزهایی که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفتند شاهد گلایه‌های مردم بودند و آنها از نمایندگان خود انتظار دارند این موضوع را پیگیری کرده، لذا دستگاه‌های مربوطه نیز باید نسبت به این موضوع مهم پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از هیات رئیسه مجلس درخواست دارم، استیضاح وزیر نیرو را هرچه سریع‌تر اعلام وصول کنند. مردم از ناترازی‌های آب و برق گلایه‌مند هستند و جا دارد از صبر و حوصله‌ای که مردم تاکنون داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم.

