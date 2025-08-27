خبرگزاری کار ایران
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتای ونزوئلایی
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از وزارت امور خارجه، در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه ونزوئلا گزارشی از تحولات منطقه کارائیب متعاقب تشدید تهدیدها و ادعاهای غیرقانونی آمریکا علیه این کشور ارائه کرد و ضمن قدردانی از همبستگی و حمایت ایران از ونزوئلا، بر عزم مردم و دولت ونزوئلا برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی این کشور در برابر مطامع و تهدیدهای آمریکا تاکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خطر فزاینده ناشی از یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا برای صلح و ثبات جهانی، اقدام آمریکا در طرح اتهام‌های بی‌اساس علیه دولت ونزوئلا و تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را محکوم کرد و بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا تاکید نمود.

