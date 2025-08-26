خبرگزاری کار ایران
مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی برگزار شد
آیین بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی عصر امروز در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد. 

در این مراسم برخی از چهره‌های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس همچون عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان در مجلس و تعدادی دیگر از چهره‌های سیاسی حضور داشتند.

