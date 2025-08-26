ملاقات امیر جماعت اسلامی پاکستان با وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن تمجید از مواضع قاطع و محکم دولت و ملت پاکستان و جماعت اسلامی پاکستان در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، دوستی و برادری ایران و پاکستان را ریشه‌دار و مستحکم توصیف و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همه‌جانبه مناسبات دوستانه با پاکستان تاکید کرد.



امیر جماعت اسلامی پاکستان در این دیدار دفاع قهرمانانه مردم و نیروهای مسلح ایران علیه هجمه تظامی رژیم صهیونیستی را به ملت و دولت ایران تبریک گفت و مواضع اصولی حزب جماعت اسلامی پاکستان در خصوص ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی را تشریح نمود.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی و توقف نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تبادل نظر شد.