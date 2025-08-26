به گزارش ایلنا، مجید رضاپناه سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد افغانستان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.