دیدار سرکنسول جدید ایران در جلالآباد افغانستان با عراقچی
سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در جلالآباد افغانستان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، مجید رضاپناه سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در جلالآباد افغانستان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، بر ضرورت تقویت همکاریهای فیمابین به خصوص در زمینههای اقتصادی و کنسولی تاکید کرد.