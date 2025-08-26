خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
دیدار معاون وزیر دادگستری با سفیر بلژیک در تهران

دیدار معاون وزیر دادگستری با سفیر بلژیک در تهران
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری دوشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۴ با میشل مالهرب سفیر بلژیک در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان در این دیدار، با تاکید بر جایگاه و اثرگذاری بلژیک در تصمیمات اتحادیه اروپا، ایران و بلژیک را دارای ملت‌هایی اصیل و قدرتمند برشمرد و گفت: سطح روابط دو کشور راضی کننده نیست و باید مناسبات دوجانبه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک موافقت‌نامه در حوزه انتقال محکومین بین دو کشور به امضا رسیده، خاطر نشان کرد: در صدد هستیم با امضای سه موافقت‌نامه استرداد مجرمین، معاضدت قضایی در امور کیفری و موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی، ضمن توسعه مناسبات دوجانبه بخصوص از منظر حقوق بشر، زمینه لازم را برای دفاع از حقوق اتباع دو کشور را فراهم آوریم. داخلی دو ملت کمک کنیم.

میشل مالهرب سفیر بلژیک در تهران نیز در این دیدار، با استقبال از گسترش مناسبات ایران و بلژیک، آمادگی کشورش را برای انتقال دو ایرانی محبوس در کشورش به ایران اعلام کرد.

وی اظهار داشت: هدف ما تسهیل و سرعت‌دهی به گسترش روابط بین دو کشور در چارچوب قانون و بر اساس احترام متقابل می‌باشد، تمام تلاش خود را برای گسترش روابط حقوقی و قضایی بین ایران و بلژیک انجام به کار می‌گیریم.

 

