پزشکیان در پیامی به همایش بزرگداشت حکیم بوعلی سینا:

نیازمند خوانشی نو از حکمت بوعلی سینا هستیم که اقتضائات زمانه را درک کند

رئیس جمهور گفت: امروز که جهان با بحران‌های نوین مادی و معنوی و مشکلات جسمانی و روانی روبه‌روست، بازتولید اندیشه‌های نوآورانه بر بنیاد میراث بوعلی، ضرورتی گریزناپذیر است. ما نیازمند خوانشی نو از حکمت او هستیم؛ خوانشی که اقتضائات زمانه را درک کند و در عین حال به جوهره حقیقت وفادار بماند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به همایش بزرگداشت مقام حکیم «بوعلی سینا» و روز پزشک تصریح کرد: به‌عنوان پزشکی که خود نیز در راه سلامتی و شفای انسان‌ها گام نهاده‌ام، ژرفای آموزه‌های بوعلی سینا را می‌ستایم و درمی‌یابم که کتاب «قانون» فراتر از متن پزشکی، نقشه‌ای برای صیانت از حیات و کرامت انسان است، همان‌گونه که «شفا» چراغی برای رهسپاری در مسیر شناخت و فهم است؛ این دو، در کنار هم همچون پلی میان تن و جان، میان علم و فضیلت و میان فرد و جامعه هستند.

متن پیام رئیس جمهور که توسط کارخانه‌ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان قرائت شد، به شرح زیر است؛

به نام خداوند جان و خرد

نخستین روز شهریور ماه، در تقویم فرهنگ و اندیشه ما، به نام حکیم جاوید، بوعلی سینا آذین بسته شده است؛ طبیب فرزانه‌ای که با پرتو عقلانیت و عمق تأمل، راه را برای قرن‌ها کنش آگاهانه و تمدن‌ساز هموار کرد. این روز، نه صرفا بزرگ‌داشت یک فرد که پاسداشت پیوند ناگسستنی میان دانش، ایمان و اخلاق است؛ پیوندی که ایرانیان در طول تاریخ، آن را همچون شاهرگی زنده در کالبد هویت خویش پاس داشته‌اند.

ابن سینا در مقام فیلسوف و پزشک، در افق ایران بزرگ فرهنگی، شخصیتی وحدت‌بخش بود؛ حلقه‌ای که رشته‌های پراکنده فرهنگ‌ها، زبان‌ها و باورها را به عقل و حقیقت پیوند می‌داد. اندیشه او، چه در مدرسه‌های اصفهان، بغداد، بخارا و همدان و چه در کتابخانه‌های اندلس و پاریس، جان و جهان را به هم نزدیک ساخت. او نشان داد که فلسفه‌ورزی و دانش‌اندوزی، نه در خلاء و انتزاع، بلکه در خدمت به انسان و جامعه معنا می‌یابد.

آثار سترگ او، از «قانون» در طب تا «شفا» در حکمت، شاهدی است بر اینکه سلامت تن و رهایی اندیشه، دو ساحل یک رودند؛ رودی که سرچشمه‌اش در وجدان بیدار و عقل سلیم جاری است. این کتاب‌ها نه فقط مراجع علمی، بلکه منشورهایی برای زندگی بهتر و انسانی‌تر هستند. امروز که جهان با بحران‌های نوین مادی و معنوی و مشکلات جسمانی و روانی روبه‌روست، بازتولید اندیشه‌های نوآورانه بر بنیاد میراث بوعلی، ضرورتی گریزناپذیر است. ما نیازمند خوانشی نو از حکمت او هستیم؛ خوانشی که اقتضائات زمانه را درک کند و در عین حال به جوهره حقیقت وفادار بماند.

به‌عنوان پزشکی که خود نیز در راه سلامتی و شفای انسان‌ها گام نهاده‌ام، ژرفای آموزه‌های بوعلی سینا را می‌ستایم و درمی‌یابم که کتاب «قانون» فراتر از متن پزشکی، نقشه‌ای برای صیانت از حیات و کرامت انسان است، همان‌گونه که «شفا» چراغی برای رهسپاری در مسیر شناخت و فهم است. این دو، در کنار هم همچون پلی میان تن و جان، میان علم و فضیلت و میان فرد و جامعه هستند.

در این روز فرخنده، در برابر عظمت نام و یاد این حکیم سرافراز، سر ارادات فرود می‌آورم و از همه فرهیختگان، پزشکان، اندیشمندان، دانشجویان، هنرمندان و برگزارکنندگان این رویداد باشکوه که با همت و عشق، چراغ فرهنگ ایرانی- اسلامی را فروزان نگاه می‌دارند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

امید که با الهام از راه و روش او، ایران و جهان را به سوی آینده‌ای سرشار از خرد، مهر، همبستگی و پیشرفت رهنمون شویم؛ آینده‌ای که در آن، عقلانیت نه شعاری گذرا، بلکه شالوده‌ای برای زندگی جمعی باشد. ان‌شاءالله.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
