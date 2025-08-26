پزشکیان در پیامی به همایش بزرگداشت حکیم بوعلی سینا:
نیازمند خوانشی نو از حکمت بوعلی سینا هستیم که اقتضائات زمانه را درک کند
متن پیام رئیس جمهور که توسط کارخانهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان قرائت شد، به شرح زیر است؛
به نام خداوند جان و خرد
نخستین روز شهریور ماه، در تقویم فرهنگ و اندیشه ما، به نام حکیم جاوید، بوعلی سینا آذین بسته شده است؛ طبیب فرزانهای که با پرتو عقلانیت و عمق تأمل، راه را برای قرنها کنش آگاهانه و تمدنساز هموار کرد. این روز، نه صرفا بزرگداشت یک فرد که پاسداشت پیوند ناگسستنی میان دانش، ایمان و اخلاق است؛ پیوندی که ایرانیان در طول تاریخ، آن را همچون شاهرگی زنده در کالبد هویت خویش پاس داشتهاند.
ابن سینا در مقام فیلسوف و پزشک، در افق ایران بزرگ فرهنگی، شخصیتی وحدتبخش بود؛ حلقهای که رشتههای پراکنده فرهنگها، زبانها و باورها را به عقل و حقیقت پیوند میداد. اندیشه او، چه در مدرسههای اصفهان، بغداد، بخارا و همدان و چه در کتابخانههای اندلس و پاریس، جان و جهان را به هم نزدیک ساخت. او نشان داد که فلسفهورزی و دانشاندوزی، نه در خلاء و انتزاع، بلکه در خدمت به انسان و جامعه معنا مییابد.
آثار سترگ او، از «قانون» در طب تا «شفا» در حکمت، شاهدی است بر اینکه سلامت تن و رهایی اندیشه، دو ساحل یک رودند؛ رودی که سرچشمهاش در وجدان بیدار و عقل سلیم جاری است. این کتابها نه فقط مراجع علمی، بلکه منشورهایی برای زندگی بهتر و انسانیتر هستند. امروز که جهان با بحرانهای نوین مادی و معنوی و مشکلات جسمانی و روانی روبهروست، بازتولید اندیشههای نوآورانه بر بنیاد میراث بوعلی، ضرورتی گریزناپذیر است. ما نیازمند خوانشی نو از حکمت او هستیم؛ خوانشی که اقتضائات زمانه را درک کند و در عین حال به جوهره حقیقت وفادار بماند.
بهعنوان پزشکی که خود نیز در راه سلامتی و شفای انسانها گام نهادهام، ژرفای آموزههای بوعلی سینا را میستایم و درمییابم که کتاب «قانون» فراتر از متن پزشکی، نقشهای برای صیانت از حیات و کرامت انسان است، همانگونه که «شفا» چراغی برای رهسپاری در مسیر شناخت و فهم است. این دو، در کنار هم همچون پلی میان تن و جان، میان علم و فضیلت و میان فرد و جامعه هستند.
در این روز فرخنده، در برابر عظمت نام و یاد این حکیم سرافراز، سر ارادات فرود میآورم و از همه فرهیختگان، پزشکان، اندیشمندان، دانشجویان، هنرمندان و برگزارکنندگان این رویداد باشکوه که با همت و عشق، چراغ فرهنگ ایرانی- اسلامی را فروزان نگاه میدارند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
امید که با الهام از راه و روش او، ایران و جهان را به سوی آیندهای سرشار از خرد، مهر، همبستگی و پیشرفت رهنمون شویم؛ آیندهای که در آن، عقلانیت نه شعاری گذرا، بلکه شالودهای برای زندگی جمعی باشد. انشاءالله.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران