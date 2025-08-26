معصومی خسروآبادی در تذکر شفاهی:
انحلال سازمان جای خیانت به تولید داخل است
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان چای ستون فقرات تولید چای و امنیت غذایی کشور است. تجربه تلخ انحلال این سازمان در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ موجب کاهش سطح زیرکشت و سقوط تولید چای شد. آزموده را آزمودن در این مرحله نه تنها خطاست بلکه خیانت به تولید داخلی کشور است.
وی همچنین در تذکری به وزیر نیرو تصریح کرد: قطعیهای مکرر برق زندگی عادی مردم را مختل کرده است. آقای وزیر! آیا از قیمت یخچال و سایر لوازم برقی باخبرید؟ چه کسی باید خسارات مردم را جبران کند؟
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در فصل کشاورزی کارخانههای شالیکوبی برنج با قطعیهای مکرر نه یک یا دو ساعت بلکه روزانه چهار ساعت مواجه هستند.