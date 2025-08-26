خبرگزاری کار ایران
انحلال سازمان جای خیانت به تولید داخل است

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان چای ستون فقرات تولید چای و امنیت غذایی کشور است. تجربه تلخ انحلال این سازمان در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ موجب کاهش سطح زیرکشت و سقوط تولید چای شد. آزموده را آزمودن در این مرحله نه تنها خطاست بلکه خیانت به تولید داخلی کشور است.

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی خسروآبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص انحلال سازمان چای گفت: سازمان چای ستون فقرات تولید چای و امنیت غذایی کشور است. تجربه تلخ انحلال این سازمان در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ موجب کاهش سطح زیرکشت و سقوط تولید چای شد. آزموده را آزمودن در این مرحله نه تنها خطاست بلکه خیانت به تولید داخلی کشور است.

وی همچنین در تذکری به وزیر نیرو تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق زندگی عادی مردم را مختل کرده است. آقای وزیر! آیا از قیمت یخچال و سایر لوازم برقی باخبرید؟ چه کسی باید خسارات مردم را جبران کند؟

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در فصل کشاورزی کارخانه‌های شالی‌کوبی برنج با قطعی‌های مکرر نه یک یا دو ساعت بلکه روزانه چهار ساعت مواجه هستند.

 

