انحلال سازمان جای خیانت به تولید داخل است

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی خسروآبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص انحلال سازمان چای گفت: سازمان چای ستون فقرات تولید چای و امنیت غذایی کشور است. تجربه تلخ انحلال این سازمان در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ موجب کاهش سطح زیرکشت و سقوط تولید چای شد. آزموده را آزمودن در این مرحله نه تنها خطاست بلکه خیانت به تولید داخلی کشور است.

وی همچنین در تذکری به وزیر نیرو تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق زندگی عادی مردم را مختل کرده است. آقای وزیر! آیا از قیمت یخچال و سایر لوازم برقی باخبرید؟ چه کسی باید خسارات مردم را جبران کند؟

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در فصل کشاورزی کارخانه‌های شالی‌کوبی برنج با قطعی‌های مکرر نه یک یا دو ساعت بلکه روزانه چهار ساعت مواجه هستند.

