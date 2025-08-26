دولت نظارت و کنترل بیشتری بر بازار و قیمت کالاها داشته باشد

به گزارش ایلنا، علی شیرین زاد در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: از دولت تقاضا داریم بجای مدیریت صحیح و برنامه ریزی صحیح در ناترازی انرژی، دست از تعطیلی های مکرر که تاثیر نامطلوبی در کارهای کشور و پیگیری امورات برای مردم در بخش های مختلف دارد، بردارند و با کار و تلاش بیشتر مسئله ارزش افزوده که می تواند گره گشای کار برای مردم و بخش های مختلف باشند، را در سرلوحه کار خود قراردهند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد وفردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی موجب اعتراضات مردم شده است. ما باید تمام تلاش خود را در این راستا بکار گیریم و افزایش نظارت ها و کنترل ها را در دستور کار قرار دهیم. متاسفانه بنظر می رسد، فضای کسب و کار رها شده و نظارتی در مئله قیمت ها وجودندارد.

